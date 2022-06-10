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10.06.2022  20:59   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики поймали воров, чудом не погубивших людей (фото)

Харьковские коммунальщики и стражи порядка пресекли деятельность злоумышленников.

Криминал Харьков: Поймали воров, чуть не погубивших людей, тепловики и полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП "Харьковские тепловые сети", работники службы безопасности, режима и связи предприятия, вместе с полицией, нашли воров, которые 7 мая 2022 года украли обод от люка теплотрассы. Также они оставили у дома на проспекте Гагарина открытую яму, в которую могли упасть люди. 
 
Криминал Харьков: Поймали воров, чуть не погубивших людей, тепловики и полиция
 
Злоумышленников удалось задержать, а утраченное имущество - вернуть. В ЕРДР внесены сведения о преступлении, предусмотренном частью 4 ст. 185 УК Украины (преступление, совершенное в условиях военного положения). 
 
Криминал Харьков: Поймали воров, чуть не погубивших людей, тепловики и полиция
 
Криминал Харьков: Поймали воров, чуть не погубивших людей, тепловики и полиция
 
Отметим, что еще в марте 2022 года в Уголовный кодекс были внесены изменения,  усилившие ответственность за преступления по ряду статей, совершенных в условиях военного положения. К примеру, обычная мелкая кража (ч. 1 ст. 185) до этого считалась уголовным проступком, и за нее было предусмотрено наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до 5 лет. Совершение кражи в условиях военного положения сразу квалифицируется по ч. 4 ст. 185 УК, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. Т.е., охотников за металлом сейчас ждет строгое наказание.
 
Тэги:  воровство, тепловики, харьков, кража, теплосети, хтс
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