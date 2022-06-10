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10.06.2022  20:31   Дмитрий Колоней

Растаможка «Дія»: идея поддержана Кабмином

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.


Растаможка «Дія»: идея поддержана Кабмином
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Телеграмм-канал главы Кабинета Министров Украины  Дениса Шмыгаля,  растаможка автомобилей с помощью приложения «Дія» поддержана исполнительной властью. 
 
Кабинет министров Украины утвердил законопроект, который предусматривает возможность растаможки автомобилей таким образом.
 
«Все максимально просто и удобно. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей будет происходить автоматически. Оплатить можно прямо в приложении, а весь процесс растаможки – не более 5 минут», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
 
Отметим, что данная идея активно муссировалсь в конце января. Тогда вице-премьер-министр Михаил Федоров прогнозировал, что  новую функцию могут запустить до конца 2022 года, после того, как Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство.     
 
 
Тэги:  растаможка, дія, украина
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