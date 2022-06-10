10.06.2022 20:31 Дмитрий Колоней

Растаможка «Дія»: идея поддержана Кабмином

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Растаможка «Дія»: идея поддержана Кабмином



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Телеграмм-канал главы Кабинета Министров Украины Дениса Шмыгаля, растаможка автомобилей с помощью приложения «Дія» поддержана исполнительной властью.

Кабинет министров Украины утвердил законопроект, который предусматривает возможность растаможки автомобилей таким образом. «Все максимально просто и удобно. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей будет происходить автоматически. Оплатить можно прямо в приложении, а весь процесс растаможки – не более 5 минут», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что данная идея активно муссировалсь в конце января. Тогда вице-премьер-министр Михаил Федоров прогнозировал, что новую функцию могут запустить до конца 2022 года, после того, как Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство.