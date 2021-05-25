25.05.2021 19:44

Рекордный масштаб: В Харькове планируют заменить 100 километров труб

Это беспрецедентные по своему объему работы.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на сайт горсовета, в ходе подготовки к зиме КП «Харьковские тепловые сети» предполагают направить на замену труб 660 млн грн.

В течение года ланируется переложить рекордные 96 км магистральных и внутриквартальных сетей, а также капитально отремонтировать 15 котлов большой мощности, три из которых установлены на ТЭЦ-3.

На предприятии отметили, что впервые в Харькове к началу отопительного сезона будут построены две когенерационные станции.

Одна из них уже введена в эксплуатацию на Салтовской котельной. Вторая уже смонтирована и будет запущена в октябре 2021 года в котельной завода «Хартрон». В результате проведенных работ жители поселков Жуковского и Коммунар, которые обслуживаются этой котельной, на годы будут обеспечены стабильными теплоснабжением и подачей горячей воды.