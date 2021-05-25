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25.05.2021  19:44   

Рекордный масштаб: В Харькове планируют заменить 100 километров труб

Это беспрецедентные по своему объему работы.


//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на сайт горсовета, в ходе подготовки к зиме КП «Харьковские тепловые сети» предполагают направить на замену труб  660 млн грн.
 
В течение года ланируется переложить рекордные 96 км магистральных и внутриквартальных сетей, а также капитально отремонтировать 15 котлов большой мощности, три из которых установлены на ТЭЦ-3.
 
На предприятии отметили, что впервые в Харькове к началу отопительного сезона будут построены две когенерационные станции.
 
Одна из них уже введена в эксплуатацию на Салтовской котельной. Вторая уже смонтирована и будет запущена в октябре 2021 года в котельной завода «Хартрон». В результате проведенных работ жители поселков Жуковского и Коммунар, которые обслуживаются этой котельной, на годы будут обеспечены стабильными теплоснабжением и подачей горячей воды.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, рекорд, харьков, подготовка, масштаб, замена труб, беспрецедентный объем
 
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