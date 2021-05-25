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25.05.2021  19:59   

Велоспорт. Харьковчанин триумфально выступил на Кубке Украины

Спортсмены Харькова завоевали три медали престижных состязаний.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, в Первой столице прошел стартовый этап Кубка Украины по велотриалу (одна из дисциплин маунтинбайка).
 
Он был проведен на базе городского Велоцентра.
 
За награды схлестнулись 28 спортсменов из 14 городов.
 
Харьковчане добыли 1 золотую и 2 бронзовые награды.
 
Ожидаемую победу в элитной категории одержал действующий чемпион и обладатель Кубка Украины в этой неолимпийской дисциплине велоспорта Владислав Черныш. Он набрал 340 очков. Александр Мартыщенко (170 очков) стал третьим. "Серебряному" Константину Цимбалу из Николаева харьковчанин уступил всего 10 баллов.
 
Еще одну бронзовую награду в категории любителей завоевал Кирилл Прошин (90 очков). От пропустил вперед Константина Гаркавенко из Запорожья (250 очков) и Артура Горшарика из ирпени (110 очков).
 
Второй этап Кубка Украины по велотриалу состоится в 19 июня 2021 года в Запорожье.
Источник:   Харьков спортивный
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