25.05.2021 19:59

Велоспорт. Харьковчанин триумфально выступил на Кубке Украины

Спортсмены Харькова завоевали три медали престижных состязаний.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, в Первой столице прошел стартовый этап Кубка Украины по велотриалу (одна из дисциплин маунтинбайка).

Он был проведен на базе городского Велоцентра.

За награды схлестнулись 28 спортсменов из 14 городов.

Харьковчане добыли 1 золотую и 2 бронзовые награды.

Ожидаемую победу в элитной категории одержал действующий чемпион и обладатель Кубка Украины в этой неолимпийской дисциплине велоспорта Владислав Черныш. Он набрал 340 очков. Александр Мартыщенко (170 очков) стал третьим. "Серебряному" Константину Цимбалу из Николаева харьковчанин уступил всего 10 баллов.

Еще одну бронзовую награду в категории любителей завоевал Кирилл Прошин (90 очков). От пропустил вперед Константина Гаркавенко из Запорожья (250 очков) и Артура Горшарика из ирпени (110 очков).

Второй этап Кубка Украины по велотриалу состоится в 19 июня 2021 года в Запорожье.