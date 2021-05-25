В Харькове разоблачена женская преступная группировка. Новости Харькова

25.05.2021 21:10

Криминальный квартет: как дамы в Харькове преступную империю создали (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове разоблачена преступная группировка.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, в течение последней недели сотрудники терруправления по борьбе с наркопреступностью и полиция провели более 40 обысков.

Все эти действия были связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропов.

Было изъято почти 2,5 кг незаконных препаратов.

Помогали в этих поисках копам и жители города, сообщившие 19 фактов незаконного хранения наркотиков.

Помог чат бот @StopDangerBot.

Всего было выявлено 33 факта незаконного оборота наркотиков и психотропов. Более того, обнаружено и ликвидировано 19 наркопритонов. Все эта постепенно выявленная наркоимперия оказалась детищем одной преступной группы, во главе которой стояли четыре женщины в возрасте от 26 до 64 лет. Они создали Интернет-магазин в мессенджере, через который сбывали «из рук в руки» и путем «закладок» наркотики и психотропы. Помимо найденных наркотиков оказалось, что у дам неплохо арсенал, причем, на лыбой вкус. Обнаружился арбалет, автомат, пистолеты, гранаты. Запаслись и 270 патронами.

Ныне Всем членам группы сообщено в подозрение в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте запрещенных препаратов.

Каждой из них суд избрал меру пресечения.

Злоумышленницам грозит до 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества.

Кроме преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, правонарушителя могут понести ответственность еще и за незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывчатымы веществами.

Был также обнаружен 21-летний парень - дилер, наладивший схему сбыта через Telegram-канал.

Он торговал амфетаминами, таблетками экстази, «Альфа PVP», мефедроном и каннабисом.

Мужчину задержал в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о избрании задержанного меры пресечения.

В настоящее время по фактам хранения, збутку наркотиков и психотропных, незаконных посевов, содержание наркопритонов следователи Харьковщины начали 33 уголовных производства, из них 15 лицам уже сообщений в подозрение.