В Харькове разоблачена женская преступная группировка. Новости Харькова

Криминальный квартет: как дамы в Харькове преступную империю создали (ФОТО, ВИДЕО)
В Харькове разоблачена преступная группировка.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, в течение последней недели сотрудники терруправления по борьбе с наркопреступностью и полиция провели более 40 обысков.
Все эти действия были связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропов.
Было изъято почти 2,5 кг незаконных препаратов.
Помогали в этих поисках копам и жители города, сообщившие 19 фактов незаконного хранения наркотиков.
Помог чат бот @StopDangerBot.
Всего было выявлено 33 факта незаконного оборота наркотиков и психотропов.
Более того, обнаружено и ликвидировано 19 наркопритонов.
Все эта постепенно выявленная наркоимперия оказалась детищем одной преступной группы, во главе которой стояли четыре женщины в возрасте от 26 до 64 лет.
Они создали Интернет-магазин в мессенджере, через который сбывали «из рук в руки» и путем «закладок» наркотики и психотропы.
Помимо найденных наркотиков оказалось, что у дам неплохо арсенал, причем, на лыбой вкус.
Обнаружился арбалет, автомат, пистолеты, гранаты.
Запаслись и 270 патронами.
Ныне Всем членам группы сообщено в подозрение в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте запрещенных препаратов.
Каждой из них суд избрал меру пресечения.
Злоумышленницам грозит до 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества.
Кроме преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, правонарушителя могут понести ответственность еще и за незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывчатымы веществами.
Был также обнаружен 21-летний парень - дилер, наладивший схему сбыта через Telegram-канал.
Он торговал амфетаминами, таблетками экстази, «Альфа PVP», мефедроном и каннабисом.
Мужчину задержал в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о избрании задержанного меры пресечения.
В настоящее время по фактам хранения, збутку наркотиков и психотропных, незаконных посевов, содержание наркопритонов следователи Харьковщины начали 33 уголовных производства, из них 15 лицам уже сообщений в подозрение.