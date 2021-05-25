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25.05.2021  21:10   

Криминальный квартет: как дамы в Харькове преступную империю создали (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове разоблачена преступная группировка.

В Харькове разоблачена женская преступная группировка. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, в течение последней недели сотрудники терруправления по борьбе с наркопреступностью и полиция провели более 40 обысков.
 
Все эти действия были связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропов.
 
Было изъято почти 2,5 кг незаконных препаратов. 
 
Помогали в этих поисках копам и жители города, сообщившие 19 фактов незаконного хранения наркотиков.
 
Помог чат бот @StopDangerBot. 
 
Всего было выявлено 33 факта незаконного оборота наркотиков и психотропов.
 
Более того, обнаружено и ликвидировано 19 наркопритонов.
 
Все эта постепенно выявленная наркоимперия оказалась детищем одной преступной группы, во главе которой стояли четыре женщины в возрасте от 26 до 64 лет.
 
Они создали Интернет-магазин в мессенджере, через который  сбывали «из рук в руки» и путем «закладок» наркотики и психотропы.
 
Помимо найденных наркотиков оказалось, что у дам неплохо арсенал, причем, на лыбой вкус.
 
Обнаружился арбалет, автомат, пистолеты, гранаты.
 
Запаслись и 270 патронами. 
 
Ныне Всем членам группы сообщено в подозрение в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте запрещенных препаратов.
 
Каждой из них суд избрал меру пресечения.
 
Злоумышленницам грозит до 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества. 
 
Кроме преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, правонарушителя могут понести ответственность еще и за незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывчатымы веществами. 
 
Был также обнаружен 21-летний парень  - дилер, наладивший схему сбыта через Telegram-канал.
 
Он торговал амфетаминами, таблетками экстази, «Альфа PVP», мефедроном и каннабисом.
 
Мужчину задержал в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Решается вопрос о избрании задержанного меры пресечения. 
 
В настоящее время по фактам хранения, збутку наркотиков и психотропных, незаконных посевов, содержание наркопритонов следователи Харьковщины начали 33 уголовных производства, из них 15 лицам уже сообщений в подозрение. 
 
В Харькове разоблачена женская преступная группировка. Новости Харькова
 
В Харькове разоблачена женская преступная группировка. Новости Харькова
 
В Харькове разоблачена женская преступная группировка. Новости Харькова
 
В Харькове разоблачена женская преступная группировка. Новости Харькова
 
В Харькове разоблачена женская преступная группировка. Новости Харькова
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, опг, харьков, женщины-дилеры, наркота, оружие назаконный арсенал
 
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