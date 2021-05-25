В Харькове- пожар в квартире на Салтовке. Новости Харькова

О пожаре сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на Салтовке - сильный пожар.
ЧП произошло на улице Амосова, 23.
Здесь загорелась квартира в высотке.
Подробностей пока нет.
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Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
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