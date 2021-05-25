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25.05.2021  21:23   

Шквал огня из окна: на Салтовке пылает квартира (ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.

В Харькове- пожар в квартире на Салтовке. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на Салтовке - сильный пожар.

ЧП произошло на улице Амосова, 23.

Здесь загорелась квартира в высотке.

Подробностей пока нет. 

Тэги:  пожар, горит квартира, харьков, салтовка, амосова
 
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