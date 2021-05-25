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25.05.2021  15:44   

Осторожно – магнитные бури: прогноз погоды в Харькове на среду, 26 мая

Погоду в среду определяет поле повышенного давления. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 35%. Ухудшение космической погоды привело к возникновению магнитной бури. С начала суток до шести часов вечера будут происходить слабые магнитные бури, которе в утренние часы усилятся до умеренных магнитных бурь. Затем будут наблюдаться геомагнитные колебания.

магнитная буря 26 мая 2021 года

Синоптики настоятельно советуют метеозависимым людям быть максимально внимательными к собственному здоровью и дают советы, как пережить магнитную бурю:

  • следите за давлением и держите выписанне врачом медикаменты под рукой;
  • пейте больше воды и откажитесь от алкогольных напитков, энергетиков, в том числе крепкого чая и кофе;
  • откажитесь от курения;
  • не переедайте. Откажитесь от фастфуда, жареной и копченой еды;
  • больше гуляйте: в парках, скверах – где побольше тени и поменьше яркого солнечного света;
  • не перетруждайтеся. Откажитесь от тяжелой физической работы и больших спортивных нагрузок.

магнитные бури 26 мая 2021 года

Народные приметы. Мало комаров – май без дождей пройдет.

Много комаров – к хорошей погоде.

Если в этот день ласточки и стрижи летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни и можно начинать собирать лекарственные травы, они будут обладать целительной силой.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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