25.05.2021 15:44

Осторожно – магнитные бури: прогноз погоды в Харькове на среду, 26 мая

Погоду в среду определяет поле повышенного давления. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 35%. Ухудшение космической погоды привело к возникновению магнитной бури. С начала суток до шести часов вечера будут происходить слабые магнитные бури, которе в утренние часы усилятся до умеренных магнитных бурь. Затем будут наблюдаться геомагнитные колебания.





Синоптики настоятельно советуют метеозависимым людям быть максимально внимательными к собственному здоровью и дают советы, как пережить магнитную бурю:

следите за давлением и держите выписанне врачом медикаменты под рукой;

пейте больше воды и откажитесь от алкогольных напитков, энергетиков, в том числе крепкого чая и кофе;

откажитесь от курения;

не переедайте. Откажитесь от фастфуда, жареной и копченой еды;

больше гуляйте: в парках, скверах – где побольше тени и поменьше яркого солнечного света;

не перетруждайтеся. Откажитесь от тяжелой физической работы и больших спортивных нагрузок.

Народные приметы. Мало комаров – май без дождей пройдет.



Много комаров – к хорошей погоде.



Если в этот день ласточки и стрижи летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни и можно начинать собирать лекарственные травы, они будут обладать целительной силой.