Погоду в среду определяет поле повышенного давления. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 35%. Ухудшение космической погоды привело к возникновению магнитной бури. С начала суток до шести часов вечера будут происходить слабые магнитные бури, которе в утренние часы усилятся до умеренных магнитных бурь. Затем будут наблюдаться геомагнитные колебания.
Синоптики настоятельно советуют метеозависимым людям быть максимально внимательными к собственному здоровью и дают советы, как пережить магнитную бурю:
Народные приметы. Мало комаров – май без дождей пройдет.
Много комаров – к хорошей погоде.
Если в этот день ласточки и стрижи летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни и можно начинать собирать лекарственные травы, они будут обладать целительной силой.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Погоду в среду определяет поле повышенного давления. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
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