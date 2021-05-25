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25.05.2021  18:19   

Масштабный пожар в Харькове: Полыхает завод "Коммунар" (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

О возгорании в Харькове сообщают очевидцы.


//redpost.com.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове - масштабный пожар.

Прямо сейчас горит здание завода «Коммунар».

На месте с огнем продолжают бороться 10 пожарных подразделений.

Продолжается ликвидация пожара на территории производственного здания.
 
25 мая в 16:47 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном производственном здании на территории ГП "Коммунар".  
 
Пожар на 4-м этаже.  Площадь более 150 кв.м. 
 
Горят ткани в рулонах. 
 
На месте происшествия работает 8 автоцистерн, 3 автолестницы и 3 единицы вспомогательные техники. 
 
Продолжается ликвидация.  
 
Спасен из огня 1 человек.
 

Тэги:  пожар, горит завод, харьков, коммунар
 
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