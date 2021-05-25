25.05.2021 18:38

Фельдману придется "ответить за базар" - эксперт

О свежей социологии и снова о Харькове. Еще один участник последних выборов Александр Фельдман занял в рейтинге 5 место – после Терехова, Добкина, Светличной и Мураева.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на политического эксперта Дмитрия Марунича.

"Фельдман не может понять и принять, почему у него столь низкая поддержка среди харьковчан. Хотя мог бы задуматься еще после прошлогодних выборов, на которых он набрал намного меньше, чем ОПЗЖ – партия, от которой он выдвигался. Похоже, он попросту тянул партию вниз. Возможно, что если бы не Фельдман, то и результат ОПЗЖ был бы выше. Вряд ли на следующих выборах ставка будет сделана на политика, который сменил десяток партий, коалиций и покровителей – от БЮТа до доверенного лица Януковича", - пишет политический эксперт на своей странице в Facebook.

Дмитрий Марунич утверждает, для харьковчан очевидно, что единственной по-настоящему важной для Фельдмана ценностью является его рынок «Барабашово»:

"Этим базаром Фельдман долгое время мешал строительству транспортной развязки и дороги, которая должна решить главную транспортную проблему Салтовки – в час пик жители района стоят в пробках по дороге в центр. Все из-за того, что рынок незаконно захватил несколько гектаров земли

Так что падение рейтинга Фельдмана – вполне закономерный результат его работы не на благо города. Да, и за базар все равно придется ответить", - резюмировал Марунич.