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25.05.2021  17:10   

Пожар в центре Харькова: горит дом на Пушкинской (ВИДЕО)

О возгорании в Харькове сообщают очевидцы.


//redpost.com.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в центре Харькова - пожар.

Чрезвычайное происшествие - на Пушкинской, возле станции метро им. Бекетова.

Возгорание -  в одном из домов по улице.

Пожарные - три машины - уже на месте.

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