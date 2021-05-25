О возгорании в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в центре Харькова - пожар.
Чрезвычайное происшествие - на Пушкинской, возле станции метро им. Бекетова.
Возгорание - в одном из домов по улице.
Пожарные - три машины - уже на месте.
Комментариев: 0
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Погоду в среду определяет поле повышенного давления. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.
Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.
влажность:
давление:
ветер: