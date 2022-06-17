17.06.2022 15:59 Дмитрий Колоней
Харьковские ремонтники работают без выходных с начала войны
Об том сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», специалисты Управления ремонтов предприятия начала войны не прекращают работу ни на день.
Весь диапазон ремонтных работ, необходимых для функционирования предприятия, выполняют пять служб управления. В котельно-механическом цехе изготавливают профильную продукцию, а также ремонтируют запорную арматуру, пострадавшую в результате обстрелов котельных.
Служба централизованного ремонта оборудования занимается установкой под ключ котлов,
Служба ремонта тепловых сетей вместе с подрядными организациями производит перекладки магистралей в разных частях города. Бригады готовы круглосуточно выезжать на устранение дефектов, даже в комендантский час. Не обходят вниманием в управлении и креативные решения в пользу городского ландшафта. В частности, старые вентиляционные шахты меняют на новые образцы и украшают их рисунками сказочных героев.
По состоянию на сегодняшний день, в управлении работают 130 специалистов высшей квалификации, среди которых много семейных династий. Большинство сотрудников управления не покинуло рабочее место с 24 февраля 2022.
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