17.06.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Харьковские ремонтники работают без выходных с начала войны

Об том сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», специалисты Управления ремонтов предприятия начала войны не прекращают работу ни на день.

Весь диапазон ремонтных работ, необходимых для функционирования предприятия, выполняют пять служб управления. В котельно-механическом цехе изготавливают профильную продукцию, а также ремонтируют запорную арматуру, пострадавшую в результате обстрелов котельных.

Служба централизованного ремонта оборудования занимается установкой под ключ котлов,

Служба ремонта тепловых сетей вместе с подрядными организациями производит перекладки магистралей в разных частях города. Бригады готовы круглосуточно выезжать на устранение дефектов, даже в комендантский час. Не обходят вниманием в управлении и креативные решения в пользу городского ландшафта. В частности, старые вентиляционные шахты меняют на новые образцы и украшают их рисунками сказочных героев.

По состоянию на сегодняшний день, в управлении работают 130 специалистов высшей квалификации, среди которых много семейных династий. Большинство сотрудников управления не покинуло рабочее место с 24 февраля 2022.