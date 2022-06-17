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17.06.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Харьковские ремонтники работают без выходных с начала войны

Об том сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», специалисты Управления ремонтов предприятия  начала войны не прекращают работу ни на день.
 
Весь диапазон ремонтных работ, необходимых для функционирования предприятия, выполняют пять служб управления. В котельно-механическом цехе изготавливают профильную продукцию, а также ремонтируют запорную арматуру, пострадавшую в результате обстрелов котельных.
Служба централизованного ремонта оборудования занимается установкой под ключ котлов,
 
Служба ремонта тепловых сетей вместе с подрядными организациями производит перекладки магистралей в разных частях города. Бригады готовы круглосуточно выезжать на устранение дефектов, даже в комендантский час. Не обходят вниманием в управлении и креативные решения в пользу городского ландшафта. В частности, старые вентиляционные шахты меняют на новые образцы и украшают их рисунками сказочных героев.
 
По состоянию на сегодняшний день, в управлении работают 130 специалистов высшей квалификации, среди которых много семейных династий. Большинство сотрудников управления не покинуло рабочее место с 24 февраля 2022.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  теплосети, ремонт, харьков
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