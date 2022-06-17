17.06.2022 16:20 Виталий Хиневич

Facebook обновит новостную ленту

Лента в Facebook будет похожа на одну из социальных сетей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на LIGA.net.

Сообщается, что новостная лента в Facebook будет похожа на TikTok. Вместо того, чтобы отдавать приоритет публикациям из учетных записей, на которые подписаны люди, основная лента Facebook, как и TikTok, начнет активно рекомендовать публикации независимо от того, откуда они берутся.

Спустя годы после того, как Messenger и Facebook разделились на отдельные приложения, они снова будут объединены, имитируя функциональность обмена сообщениями TikTok. Руководители надеются, что это решение повернет вспять застойный рост приложения и потенциально привлечет молодых людей.