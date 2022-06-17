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17.06.2022  16:20   Виталий Хиневич

Facebook обновит новостную ленту

Лента в Facebook будет похожа на одну из социальных сетей.

Facebook
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на LIGA.net.
 
Сообщается, что новостная лента в Facebook будет похожа на TikTok. Вместо того, чтобы отдавать приоритет публикациям из учетных записей, на которые подписаны люди, основная лента Facebook, как и TikTok, начнет активно рекомендовать публикации независимо от того, откуда они берутся.
 
Спустя годы после того, как Messenger и Facebook разделились на отдельные приложения, они снова будут объединены, имитируя функциональность обмена сообщениями TikTok. Руководители надеются, что это решение повернет вспять застойный рост приложения и потенциально привлечет молодых людей.
 
Напомним, Украина приняла участие в стартап-конференции.
 
Источник:   LIGA.net
 Тэги:  facebook
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