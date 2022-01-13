13.01.2022 11:30 Виталий Хиневич

Модераторы Facebook готовы объявить забастовку из-за зарплат

Сотрудники сервисной компании Accenture намерены начать забастовку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».

Сообщается, что модераторы Facebook, нанятые компанией Accenture, хотят начать забастовку в связи с задолженностью по выплатам заработной платы. Некоторые сотрудники, получавшие зарплату 16 долларов в час, вынуждены были взять кредиты на покупку продуктов питания.

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В свою очередь компания Accenture сообщила, что вся проблема произошла по причине недавней смены бухгалтерской компании, что и привело к непредвиденным сбоям во время первого начисления заработной платы.

Руководство компании обещает своим сотрудникам погасить задолженность по заработным платам и выплатить любые штрафы за просрочки платежей.

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