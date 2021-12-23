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23.12.2021  14:55   Виталий Хиневич

TikTok обошел Google и стал самым популярным ресурсом

Интернет ресурс TikTok занял первое место по посещаемости среди пользователей интернета

ТикТок стал самым популярным ресурсом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на данные компании «Cloudflare».
 
Отмечается, что самым популярным ресурсом среди пользователей всемирной паутины стал TikTok. Данный ресурс смог обогнать даже поисковый ресурс Google. Кроме этого социальная сеть, начиная с сентября текущего года, заняла первые позиции по обмену трафика и смогла их сохранить до сегодняшнего дня.
 
В это же время сообщается, что еще в 2020 году TikTok занимал лишь седьмую позицию среди лидеров интернет-ресурсов. Трафик социальной сети Instagram просел и в 2021 году не смог попасть в десятку самых популярных ресурсов.
 
Таким образом, список самых посещаемых сайтов мира выглядит так:
 
  • 1. TikTok.com;
  • 2. Google.com;
  • 3. Facebook.com;
  • 4. Microsoft.com;
  • 5. Apple.com;
  • 6. Amazon.com;
  • 7. Netflix.com;
  • 8. YouTube.com;
  • 9. Twitter.com;
  • 10. WhatsApp.com.
 
Напомним, ранее Google показал самые популярные поисковые запросы в 2021 году.
 
Источник:   Cloudflare
 Тэги:  tiktok, рейтинг, харьков
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