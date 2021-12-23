23.12.2021 10:30 Евгений Клочко
Google показал самые популярные поисковые запросы в 2021 году: что искали украинцы?
Традиционно в конце каждого года команда Google подводит итоги самых популярных запросов. И 2021 год не стал исключением.
В украинском представительстве компании сообщили, что чаще всего "гуглили" жители Украины в нынешнем году.
Итак, в этом году тема "Евро-2020" объединила собой большинство запросов по разным категориям. И это не удивительно, ведь сборная Украины по футболу впервые за свою историю вышла в четвертьфинал европейского футбольного первенства, приковав миллионы болельщиков к экранам телевизоров.
На втором месте оказался мегапопулярный корейский сериал Netflix "Игра в кальмара". Одновременно с этим в ТОП-5 попали такие запросы как "Холостяк 2021" и "Классрум". Кроме того, украинцы интересовались супербоем Усик - Джошуа и конкурсом Евровидение 2021.
В остальном же популярные запросы по категориям выглядят таким образом:
Самые популярные запросы:
-
Евро 2020
-
Игра в кальмара
-
Холостяк 2021
-
Классрум
-
Украина Англия
-
Усик Джошуа
-
Евровидение 2021
-
Украина Швеция
-
Олимпиада 2021
-
Вступ 2021
Топ-10 запросов в категории Персона:
-
Александр Усик
-
Алексей Навальный
-
МакSим
-
Сергій Стерненко
-
Адель Асанти
-
Алек Болдуин
-
Жан Беленюк
-
Джо Байден
-
Злата Огневич
-
Андрей Ярмоленко
Самые популярные запросы в категории утрата:
-
Принц Филипп
-
Владимир Меньшов
-
Жан-Поль Бельмондо
-
Григорий Чапкис
-
Антон Поляков
-
Александр Шаляпин
-
Андрей Мягков
-
Саид Губденский
-
Петр Мамонов
-
Валерий Гаркалин
Сериалы года:
-
"Игра в кальмара (Squid Game)
-
"Джинни и Джорджия" (Ginny & Georgia)
-
"Жуки" 2 сезон
-
"Постучи в мою дверь" (You Knock on My Door)
-
"Отпуск"
-
"Атака титанов" (Attack on Titan)
-
"Трудные подростки" 3 сезон
-
"Бриджертоны" (Bridgerton)
-
"Милиционер с Рублевки"
-
"Папик" 2 сезон
Телешоу года:
-
"Холостяк 2021"
-
"Евровидение 2021"
-
"Холостячка 2"
-
"Пацанки" 6 сезон
-
"Игра на ТНТ"
-
"Оскар 2021"
-
"Маска"
-
"Супербабушка"
-
"Звезды в Африке"
-
"Танцы со звездами"
Фильмы года:
-
"Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage)
-
"Отряд самоубийц 2" (The Suicide Squad)
-
"Круэлла" (Cruella)
-
"Гнев человеческий" (Wrath of Man)
-
"Красное сообщение" (Red Notice)
-
"Лига справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League)
-
"После 3" (After We Fell)
-
"Бос-молокосос 2" (The Boss Baby: Family Business)
-
"Дюна" (Dune)
-
"Душа" (Soul)
Покупки года:
-
Поп-ит
-
Билет на поезд
-
iPhone 13
-
Симпл-димпл
-
Пропуск на транспорт в Киеве
-
Санки
-
Сертификат о вакцинации
-
PlayStation 5
-
Биткоин
-
Витамин D
Вопросы "что такое?:
-
"Абоба"
-
"Симпл димпл"
-
"Формалин"
-
"Поп ит"
-
"Локдаун"
-
"Митинг"
-
"Клабхаус"
-
"Игра в кальмара"
-
"Радужный поцелуй"
-
"Фриланс"
Вопросы "как?":
-
"Как умер Сквидвард?"
-
"Як вийти заміж?"
-
"Як змінити постачальника газу?"
-
"Как сыграла Украина?"
-
"Як отримати сертифікат про вакцинацію?"
-
"Как компактно собрать чемодан?"
-
"Как получить 1000 грн за вакцинацию?"
-
"Як оновити Дію?"
-
"Як зареєструватися в Дія?"
-
"Как похудеть за неделю?"
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