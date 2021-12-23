23.12.2021 10:30 Евгений Клочко

Google показал самые популярные поисковые запросы в 2021 году: что искали украинцы?

Традиционно в конце каждого года команда Google подводит итоги самых популярных запросов. И 2021 год не стал исключением.

В украинском представительстве компании сообщили, что чаще всего "гуглили" жители Украины в нынешнем году.

Итак, в этом году тема "Евро-2020" объединила собой большинство запросов по разным категориям. И это не удивительно, ведь сборная Украины по футболу впервые за свою историю вышла в четвертьфинал европейского футбольного первенства, приковав миллионы болельщиков к экранам телевизоров.

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На втором месте оказался мегапопулярный корейский сериал Netflix "Игра в кальмара". Одновременно с этим в ТОП-5 попали такие запросы как "Холостяк 2021" и "Классрум". Кроме того, украинцы интересовались супербоем Усик - Джошуа и конкурсом Евровидение 2021.

В остальном же популярные запросы по категориям выглядят таким образом:

Самые популярные запросы:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Топ-10 запросов в категории Персона:

Александр Усик Алексей Навальный МакSим Сергій Стерненко Адель Асанти Алек Болдуин Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрей Ярмоленко

Самые популярные запросы в категории утрата:

Принц Филипп Владимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорий Чапкис Антон Поляков Александр Шаляпин Андрей Мягков Саид Губденский Петр Мамонов Валерий Гаркалин

Сериалы года:

"Игра в кальмара (Squid Game) "Джинни и Джорджия" (Ginny & Georgia) "Жуки" 2 сезон "Постучи в мою дверь" (You Knock on My Door) "Отпуск" "Атака титанов" (Attack on Titan) "Трудные подростки" 3 сезон "Бриджертоны" (Bridgerton) "Милиционер с Рублевки" "Папик" 2 сезон

Телешоу года:

"Холостяк 2021" "Евровидение 2021" "Холостячка 2" "Пацанки" 6 сезон "Игра на ТНТ" "Оскар 2021" "Маска" "Супербабушка" "Звезды в Африке" "Танцы со звездами"

Фильмы года:

"Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) "Отряд самоубийц 2" (The Suicide Squad) "Круэлла" (Cruella) "Гнев человеческий" (Wrath of Man) "Красное сообщение" (Red Notice) "Лига справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League) "После 3" (After We Fell) "Бос-молокосос 2" (The Boss Baby: Family Business) "Дюна" (Dune) "Душа" (Soul)

Покупки года:

Поп-ит Билет на поезд iPhone 13 Симпл-димпл Пропуск на транспорт в Киеве Санки Сертификат о вакцинации PlayStation 5 Биткоин Витамин D

Вопросы "что такое?:

"Абоба" "Симпл димпл" "Формалин" "Поп ит" "Локдаун" "Митинг" "Клабхаус" "Игра в кальмара" "Радужный поцелуй" "Фриланс"

Вопросы "как?":

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