23.12.2021 10:25 Виталий Хиневич

В Харьковской области произошло смертельное ДТП (видео)

Возле поселка городского типа Старый Салтов произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло в районе Старого Салтова. По предварительной информации столкнулись три автомобиля, одно транспортное средство принадлежит таможенной службе.

Кроме этого сообщается, что сотрудник ведомственной службы погиб на месте происшествия, четырех граждан с различными травмами доставили в медицинское учреждение. Один пострадавший получил перелом бедра. На данные момент подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее дорожно-транспортное происшествие на улице Сумской 77/79 вечером 22 декабря с участием кареты Скорой помощи и автомобиля Volkswagen Caddy произошло по вине водителя легковушки.