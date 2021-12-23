    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харьковской области произошло смертельное ДТП (видео)
23.12.2021  10:25   Виталий Хиневич

В Харьковской области произошло смертельное ДТП (видео)

Возле поселка городского типа Старый Салтов произошло дорожно-транспортное происшествие.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Как сообщают очевидцы, ДТП произошло в районе Старого Салтова. По предварительной информации столкнулись три автомобиля, одно транспортное средство принадлежит таможенной службе.
 
Кроме этого сообщается, что сотрудник ведомственной службы погиб на месте происшествия, четырех граждан с различными травмами доставили в медицинское учреждение. Один пострадавший получил перелом бедра. На данные момент подробности происшествия устанавливаются. 
 
Напомним, ранее  дорожно-транспортное происшествие на улице Сумской 77/79 вечером 22 декабря с участием кареты Скорой помощи и автомобиля Volkswagen Caddy произошло по вине водителя легковушки. 
 
Источник:   ТРУХА
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.12 Криминал и происшествия Подробности ДТП со скорой в Харькове рассказали патрульные 22.12 Криминал и происшествия ДТП: Фольксваген влетел в скорую помощь на Сумской в Харькове (фото) 22.12 Криминал и происшествия Тройное ДТП: под Харьковом - жесткое столкновение легковых авто (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 