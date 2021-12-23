23.12.2021 09:40 Рита Парфенова

Подробности ДТП со скорой в Харькове рассказали патрульные

Авария произошла вечером 22 декабря на улице Сумской, 77/79.





Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие на улице Сумской 77/79 вечером 22 декабря с участием кареты Скорой помощи и автомобиля Volkswagen Caddy произошло по вине водителя легковушки.



Он не пропустил СМП Mercedes, двигавшийся со звуковыми и световыми сигналами, чем нарушил пункт 3.2 Правил дорожного движения Украины, вследствие чего и произошло столкновение.





Пострадавших в аварии нет. По словам очевидцев, карета скорой госпитализировала в больницу трехлетнего ребенка с ожогом. Его пересадили в другой автомобиль СМП.



На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.



Ранее мы писали, что Фольксваген влетел в скорую помощь на Сумской в Харькове.