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23.12.2021  09:40   Рита Парфенова

Подробности ДТП со скорой в Харькове рассказали патрульные

Авария произошла вечером 22 декабря на улице Сумской, 77/79.

ДТП Харьков: на улице Сумской Скорая помощь столкнулась с Volkswagen Caddy

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие на улице Сумской 77/79 вечером 22 декабря с участием кареты Скорой помощи и автомобиля Volkswagen Caddy произошло по вине водителя легковушки.

Он не пропустил СМП Mercedes, двигавшийся со звуковыми и световыми сигналами, чем нарушил пункт 3.2 Правил дорожного движения Украины, вследствие чего и произошло столкновение.

ДТП Харьков: на улице Сумской Скорая помощь столкнулась с Volkswagen Caddy

Пострадавших в аварии нет. По словам очевидцев, карета скорой госпитализировала в больницу трехлетнего ребенка с ожогом. Его пересадили в другой автомобиль СМП.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.

Ранее мы писали, что Фольксваген влетел в скорую помощь на Сумской в Харькове.

Тэги:  дтп, харьков
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