Подробности ДТП со скорой в Харькове рассказали патрульные

Авария произошла вечером 22 декабря на улице Сумской, 77/79.
Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие на улице Сумской 77/79 вечером 22 декабря с участием кареты Скорой помощи и автомобиля Volkswagen Caddy произошло по вине водителя легковушки.
Он не пропустил СМП Mercedes, двигавшийся со звуковыми и световыми сигналами, чем нарушил пункт 3.2 Правил дорожного движения Украины, вследствие чего и произошло столкновение.
Пострадавших в аварии нет. По словам очевидцев, карета скорой госпитализировала в больницу трехлетнего ребенка с ожогом. Его пересадили в другой автомобиль СМП.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
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