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23.12.2021  08:52   Рита Парфенова

В Харькове открывается Рождественская выставка

С 23 декабря по 8 января в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет выставка «Рождественский подарок Слобожанщине».

Открывается выставка «Рождественский подарок Слобожанщине». Новости Харькова

Ежегодно проводимая выставка преподавателей изобразительных искусств в этот раз станет итогом пленэра по повышению квалификации, который проходил в октябре-ноябре, сообщили РЕДПОСТ оранизаторы выставки.

Вместе с преподавателями школ в пленэре приняли участие члены Национального союза художников Украины. И как результат – совместная выставка лучших работ, как результат творческого мероприятия.

На выставке экспонируются работы в техниках: акварель, пастель, масло, гуашь, акрил, живопись войлоком, восковой мел, смешанная техника, графика из 17 художественных школ Харьковщины.

Посетители увидят разные уголки Харькова – набережная, зоопарк, парк Горького, центральные улицы, виды районов города – ХТЗ, Гончаровцы, Полтавский шлях и другие.

Торжественное открытие выставки «Рождественский подарок Слобожанщине» состоится 23 декабря в 12:00 по адресу: пл. Свободы, 5,  Госпром, 4 подъезд.

Время работы выставки: понедельник-пятница  с 11.00 до 19.00, по субботам с 11.00 до 18:00, выходной воскресенье.

Напомним, с 24 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в музее выдающихся харьковчан имени К.И. Шульженко будет экспонироваться фотовыставка «Путешествия в объективе».

Тэги:  выставка, харьков
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