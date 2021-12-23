23.12.2021 08:52 Рита Парфенова

В Харькове открывается Рождественская выставка

С 23 декабря по 8 января в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет выставка «Рождественский подарок Слобожанщине».

Ежегодно проводимая выставка преподавателей изобразительных искусств в этот раз станет итогом пленэра по повышению квалификации, который проходил в октябре-ноябре, сообщили РЕДПОСТ оранизаторы выставки.



Вместе с преподавателями школ в пленэре приняли участие члены Национального союза художников Украины. И как результат – совместная выставка лучших работ, как результат творческого мероприятия.



На выставке экспонируются работы в техниках: акварель, пастель, масло, гуашь, акрил, живопись войлоком, восковой мел, смешанная техника, графика из 17 художественных школ Харьковщины.



Посетители увидят разные уголки Харькова – набережная, зоопарк, парк Горького, центральные улицы, виды районов города – ХТЗ, Гончаровцы, Полтавский шлях и другие.



Торжественное открытие выставки «Рождественский подарок Слобожанщине» состоится 23 декабря в 12:00 по адресу: пл. Свободы, 5, Госпром, 4 подъезд.



Время работы выставки: понедельник-пятница с 11.00 до 19.00, по субботам с 11.00 до 18:00, выходной воскресенье.

Напомним, с 24 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в музее выдающихся харьковчан имени К.И. Шульженко будет экспонироваться фотовыставка «Путешествия в объективе».