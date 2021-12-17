Тематическая фотосушка пройдет в Харькове

С 24 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в музее выдающихся харьковчан имени К.И. Шульженко будет экспонироваться фотовыставка «Путешествия в объективе».
На выставке будут представлены работы как профессиональных фотографов, так и любителей. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организатора мероприятия – ExpertTOURclub.
Участники фотовыставки: Елена Авдеева, Антон Ерошенко, Татьяна Кочнева, Вера Пилия, Ирина Пушай, Нина Самойленко, Виктория Тельнова, Елена Тур, Лидия Цапко, Виктория Шевченко, Александр Федорук.
Открытие выставки состоится 24 декабря в 18.00. В программе вечера:
Также все желающие могут стать участниками фотосушки. Для этого приносите на выставку свои фотографии мест, в которые хотели бы вернуться или порекомендовать друзьям.
Напомним, до 26 декабря в ИВЦ «Бузок» открыта выставка фотошколы Владимира Оглоблина «Истоки цивилизации». Выставка работает сразу в двух залах и представляет собой своеобразный отчет членов фотошколы о поездке по юго-восточной Турции в апреле 2021 года.
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