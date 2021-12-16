16.12.2021 09:33 Рита Парфенова

Фотовыставка «Истоки цивилизаций» открылась в Харькове

До 26 декабря в ИВЦ «Бузок» открыта выставка фотошколы Владимира Оглоблина «Истоки цивилизации».





Выставка работает сразу в двух залах и представляет собой своеобразный отчет членов фотошколы о поездке по юго-восточной Турции в апреле 2021 года, сообщили РЕДПОСТ организаторы.



«Участники экспедиции Фотошколы Владимира Оглоблина преодолели около тысячи километров по дорогам Восточной Анатолии, чтобы увидеть сказочный город Мардин, славную Урфу, известную как «город пяти пророков», самый древний в мире православный монастырь Мор-Габриэль, храмовый комплекс Гебекли не только Стоунхенджа, но и египетских пирамид, мальтийских мегалитических построек и всех прочих обнаруженных на планете остатков древних цивилизаций, город Харран, домики которого напоминают пчелиные ульи, «Турецкую Венецию» - затопленный город Халфети, древнеримский арочный мост на горе Немрут-Даг и много удивительных мест, о которых мечтали уже много времени», – рассказали организщаторы выставки.



В долине рек Тигр и Ефрат располагалась одна из великих цивилизаций Древнего мира – Месопотамия, в разное время здесь существовали царства Шумера, Аккада, Вавилонии и Ассирии. Отголоски этих древних культур, сохранившиеся до наших дней, запечатлены на фото участников выставки – Валентины Белоус, Веры Бесединой, Егора Горошко, Елены Долженко, Владимира Оглоблина, Виктории Тельновой и Сергея Хоруженко.



Выставка продлится до 26 декабря в информационно-выставочном центре «Бузок» по адресу: ул. Сумская, 25. Время работы: с 11.00 до 19.00, кроме понедельника. Вход – только в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Областном центре культуры и искусства проходит выставка эко-арта «Превращение».