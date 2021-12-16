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16.12.2021  08:47   Рита Парфенова

На Салтовке пьяный водитель уснул за рулем

Прохожий сообщил о нетрезвом водителе, автомобиль которого выехал на пешеходный переход.

Криминал Харьков: пьяный водитель уснул за рулем

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, инцидент произошел вечером 16 декабря на улице Героев Труда.

Припаркованное авто вдруг сдало задним ходом и заехало на пешеходный переход. В салоне был водитель, который оказался пьяным.

Очевидцы блокировали автомобиль и не дали водителю уехать до прибытия патрульных. Правоохранители с помощью прибора Drager проверили мужчину на состояние опьянения мужчина прошел. Результат которого составил 3.16 промилле, что выше нормы почти в 16 раз.

Криминал Харьков: пьяный водитель уснул за рулем

На нарушителя патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, 13 декабря на проспекте Петра Григоренко шофер под шофэ разбил четыре авто. Сначала он влетел в ВАЗ, и, прибавив газу, через полсотни метров  разбил ещё несколько автомобилей. Чуть ранее, он же на «Вечерних Зорях» ударил Toyota Prado. Алкотестер показал 2.1 промилле.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пьяный водитель, харьков
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