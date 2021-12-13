13.12.2021 12:15 Рита Парфенова

Пьяный водитель предлагал патрульным взятку на одном из проспектов Харькова

Нетрезвый водитель предлагал патрульным «разойтись полюбовно» за 10 тысяч гривен.







Днем 12 декабря патрульные остановили на проспекте Гагарина авто за нарушение правил дорожного движения и обнаружили за рулем водителя с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.



Мужчина прошел соответствующее освидетельствование на месте и прибор Drager зафиксировал 1.83 промилле алкоголя при норме 0,2 промилле. Чтобы не оформлять протокол, водитель предложил патрульным взятку в 10 тысяч гривен.



В результате патрульные оформили на нарушителя административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП. Наказание по этой статье предусматривает штраф 10200 гривен и лишение прав управления транспортными средствами на один год.



Для фиксирования дачи взятки на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, 22 ноября в Классическом переулке водитель авто Hiundai Santa FE врезался в припаркованные автомобили Volkswagen, Jeep и Toyota. Виновник аварии в присутствии двух свидетелей прошел осмотр на состояние опьянения с помощью газоанализатора Drager, результат которого составил 1,93 промилле алкоголя в крови. За непривлечение к админответственности мужчина не раз предлагал стражам взятку в 10 000 гривен. Патрульные предупредили водителя об уголовной ответственности, однако он не реагировал. Для фиксации предложения неправомерной выгоды полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.