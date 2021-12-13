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13.12.2021  12:15   Рита Парфенова

Пьяный водитель предлагал патрульным взятку на одном из проспектов Харькова

Нетрезвый водитель предлагал патрульным «разойтись полюбовно» за 10 тысяч гривен.

Криминал Харьков: Пьяный водитель предлагал патрульным взятку


Днем 12 декабря патрульные остановили на проспекте Гагарина авто за нарушение правил дорожного движения и обнаружили за рулем водителя с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Мужчина прошел соответствующее освидетельствование на месте и прибор Drager зафиксировал 1.83 промилле алкоголя при норме 0,2 промилле. Чтобы не оформлять протокол, водитель предложил патрульным взятку в 10 тысяч гривен.

В результате патрульные оформили на нарушителя административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП. Наказание по этой статье предусматривает штраф 10200 гривен и лишение прав управления транспортными средствами на один год.

Для фиксирования дачи взятки на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, 22 ноября в Классическом переулке водитель авто Hiundai Santa FE врезался в припаркованные автомобили Volkswagen, Jeep и Toyota. Виновник аварии в присутствии двух свидетелей прошел осмотр на состояние опьянения с помощью газоанализатора Drager, результат которого составил 1,93 промилле алкоголя в крови. За непривлечение к админответственности мужчина не раз предлагал стражам взятку в 10 000 гривен. Патрульные предупредили водителя об уголовной ответственности, однако он не реагировал. Для фиксации предложения неправомерной выгоды полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, харьков
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