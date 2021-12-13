13.12.2021 12:00 Виталий Хиневич

Драка с полицейскими в Харькове: дебоширам грозит уголовная ответственность

Компания мужчин устроила драку возле водохранилища.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что 11 декабря текущего года около 22:30 сотрудники полиции прибыли на улицу Героев труда из-за факта потасовки. Во время исполнения своих должностных обязанностей на полицейских напали 7 мужчин, которые оказывали сопротивление сотрудникам полиции. Пять правоохранителей получили телесные повреждения.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.

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Если вину правонарушителей докажут, им может грозить наказание в виде ограничения свободы либо лишения сроком до 5 лет, согласно части 1 статьи 28, части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее во время исполнения служебных обязательств на сотрудников «Харьковоблэнерго» было с овершенно нападение