29.11.2021 16:45 Виталий Хиневич

Ударил в лицо: на Харьковщине совершенно нападение на энергетиков

Во время исполнения служебных обязательств на сотрудников «Харьковоблэнерго» было совершенно нападение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Харьковоблэнерго».

Отмечается, что 29 ноября около 11:00 в поселке городского типа Слатино хозяин домовладения напал на сотрудников предприятия, которые приехали отключать его от несанкционированного подключения.

Мужчина, осознав намерения сотрудников предприятия, взял лопату и покинул пределы своего дома.Он нанес удар в лицо одному из рабочих, а также при помощи лопаты разбил лобовое стекло спецтранспорта.

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На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Кроме этого отмечается, что нападавший имел задолженность перед энергетиками в размере более 5 тысяч гривен, в результате чего это официально отключили от услуг «Харьковоблэнерго».

Напомним, ранее во время исполнения служебных обязательств на сотрудников Нововодолажского района «Харьковоблэнерго» было совершено нападение