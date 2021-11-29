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29.11.2021  16:45   Виталий Хиневич

Ударил в лицо: на Харьковщине совершенно нападение на энергетиков

Во время исполнения служебных обязательств на сотрудников «Харьковоблэнерго» было совершенно нападение.

На Харьковщине напали на энергетиков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Харьковоблэнерго».
 
Отмечается, что 29 ноября около 11:00 в поселке городского типа Слатино хозяин домовладения напал на сотрудников предприятия, которые приехали отключать его от несанкционированного подключения. 
 
Мужчина, осознав намерения сотрудников предприятия, взял лопату и покинул пределы своего дома.Он нанес удар в лицо одному из рабочих, а также при помощи лопаты разбил лобовое стекло спецтранспорта.
 
 
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
 
Кроме этого отмечается, что нападавший имел задолженность перед энергетиками в размере более 5 тысяч гривен, в результате чего это официально отключили от услуг «Харьковоблэнерго».
 
Напомним, ранее во время исполнения служебных обязательств на сотрудников Нововодолажского района «Харьковоблэнерго» было совершено нападение.
 
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  происшествие, харьков
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