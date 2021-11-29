29.11.2021 16:33 Евгений Клочко

В Харькове отстранили от работы водителя автобуса, который нарушил ПДД (видео)

Харьковские патрульные привлекли к административной ответственности водителя автобуса, который нарушил правила дорожного движения.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе управления патрульной полиции Харьковской области. В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители выявили видео, на котором видно, как водитель общественного транспорта нарушил ПДД Украины, а именно пересек двойную сплошную линию разметки.

Сотрудники патрульной полиции разыскали правонарушителя и привлекли к административной ответственности. Инспекторы составили на него административное постановление по ч.1 ст.122 КУоАП.

В свою очередь в КП "Троллейбусное депо №2" прокомментировали данный случай и сообщили, что на данный момент водитель муниципального автобуса отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств случившегося.

На предприятии отметили, что такая санкция несет в себе дисциплинарный характер, так как зарплата сотрудника напрямую зависит от количества отработанных дней. В целом же, в таких случаях, существуют ряд санкций - это либо лишение премии, либо отстранение от работы. В случае двух штрафов за нарушение ПДД водителей муниципального транспорта увольняют.

Напомним, очередные штрафы в размере 510 гривен нашли нарушителей – водителей автомобилей Skoda и Hyundai, которые днем 19 ноября проехали на красный свет через пешеходный переход на улице Ахсарова в Харькове.