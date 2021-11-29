29.11.2021 16:19 Дмитрий Колоней

Коронавирус: въехать в Таиланд теперь станет легче

Упрощены въездные документы и сокращен карантин.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Интерфакс-Украина, приятный сюрприз сделали для гостей страны власти Тайланда. Скоро - с 16 декабря - при въезде в страну вместо ПЦР-теста иностранцы смогут по прибытии уезжать из аэропорта в отель и делать там экспресс-тест на антиген, а карантин для прибывших сокращается с недели до 5 дней. Упрощение касается туристов, въезжающих по схемам Quarantine exemption и "Песочница".

Для поездки по-прежнему нужен будет специальный транспорт, также из списка SHA+, но бронь отеля теперь будет не нужна.

Читайта также: Австрия вводит жесткий локдаун для невакцинированных жителей

Сейчас все туристы, планирующие поездку в Таиланд, обязаны бронировать номер в отеле из разрешенного списка SHA+, а по прибытии в аэропорту сдавать ПЦР-тест, после чего отправляться в отель и ждать, не выходя из номера, получения результатов теста.

Власти рассматривают также отмену запрета на въезд в Таиланд морским и сухопутным транспортом. По его словам, все послабления стали возможны после того, как стало ясно, что доля зараженных туристов среди пребывающих по схеме test&go не превышает 0,08%.

Для путешествия в Таиланд туристам также нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест.

Напомним, ранее мы писали о том, на каких условиях харьковчане теперь могут въезжать в Австрию