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29.11.2021  16:19   Дмитрий Колоней

Коронавирус: въехать в Таиланд теперь станет легче

Упрощены въездные документы и сокращен карантин.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина, приятный сюрприз сделали для гостей страны власти Тайланда. Скоро - с 16 декабря - при въезде в страну вместо ПЦР-теста иностранцы смогут по прибытии  уезжать из аэропорта в отель и делать там экспресс-тест на антиген, а карантин для прибывших сокращается с недели до 5 дней. Упрощение касается туристов, въезжающих по схемам Quarantine exemption и "Песочница".
 
Для поездки по-прежнему нужен будет специальный транспорт, также из списка SHA+, но бронь отеля теперь будет не нужна.
 
 
Сейчас все туристы, планирующие поездку в Таиланд, обязаны бронировать номер в отеле из разрешенного списка SHA+, а по прибытии в аэропорту сдавать ПЦР-тест, после чего отправляться в отель и ждать, не выходя из номера, получения результатов теста.
 
Власти рассматривают также отмену запрета на въезд в Таиланд морским и сухопутным транспортом. По его словам, все послабления стали возможны после того, как стало ясно, что доля зараженных туристов среди пребывающих по схеме test&go не превышает 0,08%.
 
Для путешествия в Таиланд туристам также нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест.
 
Напомним, ранее мы писали о том, на каких условиях харьковчане теперь могут въезжать в Австрию
Источник:   Интерфакс-Украина
 Тэги:  коронавирус, тайланд, харьков, туризм
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