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23.11.2021  21:32   Дмитрий Колоней

Коронавирус: на каких условиях харьковчане теперь могут въезжать в Австрию

Европейская страна обновила условия въезда.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци", с 22 ноября в Австрии начал действовать общегосударственный карантин. Ввиду этого государство изменило условия въезда в страну.
 
 
Теперь а Австрию будут пускать при наличии уважительной причины. К ним относятся:
  1. посещение родственников;
  2. лечение;
  3. семейные обстоятельства;
  4. служебные поездки;
  5. свадьба;
  6. похороны.
Если этот этап вы прошли, то:
 
вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из таких документов:
  1. сертификат о полной вакцинации (при условии, что последняя вакцина была введена более чем за 14 дней до поездки);
  2. подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние 180 дней (справка должна быть оформлена на английском или немецком языках).
невакцинированным пассажирам необходимы:
  1. подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда) и обязательный 10-дневный карантин после въезда;
  2. онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполненная не раньше чем за 72 часа до въезда).
Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь тест. Они освобождены от обязательного карантина по прибытии.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчане могут свободно ехать еще в три государства Евросоюза.
 

 

Источник:   Пресс-служба "Укрзализныци"
 Тэги:  вакцинация, евросоюз, харьков, ковид, коронавирус, украина, австрия, зеленый список
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