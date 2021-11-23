23.11.2021 21:32 Дмитрий Колоней
Коронавирус: на каких условиях харьковчане теперь могут въезжать в Австрию
Европейская страна обновила условия въезда.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци", с 22 ноября в Австрии начал действовать общегосударственный карантин. Ввиду этого государство изменило условия въезда в страну.
Теперь а Австрию будут пускать при наличии уважительной причины. К ним относятся:
-
посещение родственников;
-
лечение;
-
семейные обстоятельства;
-
служебные поездки;
-
свадьба;
-
похороны.
Если этот этап вы прошли, то:
вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из таких документов:
-
сертификат о полной вакцинации (при условии, что последняя вакцина была введена более чем за 14 дней до поездки);
-
подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние 180 дней (справка должна быть оформлена на английском или немецком языках).
невакцинированным пассажирам необходимы:
-
подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда) и обязательный 10-дневный карантин после въезда;
-
онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполненная не раньше чем за 72 часа до въезда).
Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь тест. Они освобождены от обязательного карантина по прибытии.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчане могут свободно ехать
еще в три государства Евросоюза.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0