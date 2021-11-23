23.11.2021 21:32 Дмитрий Колоней

Коронавирус: на каких условиях харьковчане теперь могут въезжать в Австрию

Европейская страна обновила условия въезда.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци", с 22 ноября в Австрии начал действовать общегосударственный карантин. Ввиду этого государство изменило условия въезда в страну.

Теперь а Австрию будут пускать при наличии уважительной причины. К ним относятся:

посещение родственников; лечение; семейные обстоятельства; служебные поездки; свадьба; похороны.

Если этот этап вы прошли, то:

вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из таких документов:

сертификат о полной вакцинации (при условии, что последняя вакцина была введена более чем за 14 дней до поездки); подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние 180 дней (справка должна быть оформлена на английском или немецком языках).

невакцинированным пассажирам необходимы:

подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда) и обязательный 10-дневный карантин после въезда; онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполненная не раньше чем за 72 часа до въезда).

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь тест. Они освобождены от обязательного карантина по прибытии.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчане могут свободно ехать еще в три государства Евросоюза.