22.11.2021 08:52 Евгений Клочко

Европу накрыли массовые беспорядки на фоне усиления COVID-ограничений

Десятки тысяч людей прошли маршем в столице Бельгии Брюсселе в знак протеста против мер по борьбе с COVID.

Некоторые протестующие забросали фейерверками полицейских, которые противостояли демонстрантам слезоточивым газом и водометами.

Участники протестов в основном выступают против использования COVID-пропусков, которые запрещают непривитым посещать такие места, как рестораны или бары.

В субботу люди забросали правоохранителей фейерверками и подожгли велосипеды в Гааге после того, как протесты в Роттердаме переросли в насилие, и полиция открыла стрельбу.

Тысячи демонстрантов также вышли на улицы Австрии, Хорватии и Италии.

В Бельгии были ужесточены правила, касающиеся ношения защитных масок, в том числе в таких местах, как рестораны, где уже требуются COVID-пропуска. Большинству бельгийцев придется работать дома четыре дня в неделю до середины декабря. Также планируется сделать прививки для медицинских работников обязательными.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "очень обеспокоена" ростом случаев заболевания коронавирусом на континенте.

Его региональный директор д-р Ханс Клюге заявил журналистам Би-би-си, что, если меры не будут ужесточены по всей Европе, то к следующей весне может быть зарегистрировано еще полмиллиона смертей.

"COVID-19 снова стал причиной смертности номер один в нашем регионе", - сказал он, добавив, что "мы знаем, что нужно сделать" для борьбы с вирусом - например, сделать прививку, носить маски и использовать COVID-пропуска.

Многие правительства по всему континенту вводят новые ограничения, чтобы попытаться справиться с растущими случаями инфицирования коронавирусом. Ряд стран недавно сообщили о рекордно высоком ежедневном количестве случаев заболевания.

В Нидерландах уже вторую ночь происходят беспорядки, которые вспыхнули в субботу в нескольких городах и поселках.

Бунтовщики в капюшонах подожгли велосипеды в Гааге, официальные лица объявили в городе режим чрезвычайного положения, по меньшей мере семь человек были арестованы.

В других частях страны два футбольных матча высшего уровня были временно приостановлены после того, как болельщики ворвались на территорию стадиона и выбежали на поле. В настоящее время болельщикам запрещено посещать стадионы из-за новых ограничений, связанных с коронавирусом.

Нидерланды ввели трехнедельный частичный локдаун в минувшие выходные после того, как был зафиксирован рекордный всплеск случаев COVID. Бары и рестораны должны закрываться в 20:00, а массовое посещение спортивных мероприятий запрещено.

Десятки тысяч людей протестовали в столице Австрии Вене после того, как правительство объявило о новой национальном локдауне и планах сделать вакцинацию обязательной с феврале 2022 года. Это первая европейская страна, в которой вакцинация стала законодательным требованием.

С понедельника страна вступит в 20-дневный общенациональный локдаун, закрыв все магазины, кроме основных, и отправив людей на удаленную работу из дома.

Андреа Аммон, директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, назвала обязательные прививки "палкой о двух концах". Она сказала корреспонденту Би-би-си Эндрю, что строгие правила могут заставить людей, которые все еще сомневаются в вакцине, но не полностью отвергают ее, полностью отвернуться от нее.

В Хорватии тысячи людей прошли маршем в столице Загреб, чтобы выразить свой гнев по поводу обязательной вакцинации работников государственного сектора, в то время как в Италии несколько тысяч протестующих собрались на древней арене для гонок на колесницах Circus Maximus в Риме, чтобы выступить против сертификатов "Зеленого пропуска", необходимых на рабочих местах, в местах проведения мероприятий и в общественном транспорте.

Французские власти направляют еще десятки полицейских для подавления беспорядков на карибском острове Гваделупа, французском заморском департаменте.

В ходе ночных беспорядков мародеры разграбили десятки магазинов и подожгли предприятия после того, как протесты против ужесточения карантинных ограничений во Франции переросли в насилие.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что некоторые участники беспорядков использовали "боевые патроны" против правоохранителей, и пообещал "решительный" ответ тем, кто совершает беспорядки.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что в настоящее время не планируется изменять правила поездок между Великобританией и Германией в связи с ростом числа случаев заболевания там.

Он сказал, что это связано с тем, что Германия имеет дело с вариантом Delta: "У нас уже есть Delta, я не уверен, что есть какой то смысл вводить большие ограничения, но мы следим за любыми потенциальными новыми вариантами", - сказал министр.

Напомним, для двух миллионов человек в Австрии, которые не прошли полный курс вакцинации против Covid-19, введен локдаун , поскольку страна столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусом.