В Харькове заключенный принес наркотики из зала суда (фото)

Две попытки доставки запрещенных предметов зафиксированы за прошедшую неделю в учреждениях пенитенциарной системы Харькова и области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.
Изъятие наркотического вещества зафиксировали в Харьковском следственном изоляторе. Его сдал правоохранителям 47-летний заключенный С. После возвращения с судебного заседания мужчина сообщил, что имеет при себе сверток с сушеной зеленой травой.
А в Покровской исправительной колонии №17 сверток с прозрачным веществом нашли в упаковке шампуня. «Запрещенка» находилась в посылке, переданной 37-летнему осужденному Г.
По всем фактам изъятия производится проверка.
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