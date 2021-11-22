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22.11.2021  09:15   Рита Парфенова

В Харькове заключенный принес наркотики из зала суда (фото)

Две попытки доставки запрещенных предметов зафиксированы за прошедшую неделю в учреждениях пенитенциарной системы Харькова и области.

Криминал Харьков: наркотики у заключенных изъяли в исправительных заведениях

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Изъятие наркотического вещества зафиксировали в Харьковском следственном изоляторе. Его сдал правоохранителям 47-летний заключенный С. После возвращения с судебного заседания мужчина сообщил, что имеет при себе сверток с сушеной зеленой травой.

А в Покровской исправительной колонии №17 сверток с прозрачным веществом нашли в упаковке шампуня. «Запрещенка» находилась в посылке, переданной 37-летнему осужденному Г.

Криминал Харьков: наркотики у заключенных изъяли в исправительных заведениях

По всем фактам изъятия производится проверка.

Ранее межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний в Харькове подвело итог перехваченной контрабанды в исправительных колониях.
Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотики, сизо, харьков
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