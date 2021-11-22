22.11.2021 09:15 Рита Парфенова

В Харькове заключенный принес наркотики из зала суда (фото)

Две попытки доставки запрещенных предметов зафиксированы за прошедшую неделю в учреждениях пенитенциарной системы Харькова и области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.



Изъятие наркотического вещества зафиксировали в Харьковском следственном изоляторе. Его сдал правоохранителям 47-летний заключенный С. После возвращения с судебного заседания мужчина сообщил, что имеет при себе сверток с сушеной зеленой травой.



А в Покровской исправительной колонии №17 сверток с прозрачным веществом нашли в упаковке шампуня. «Запрещенка» находилась в посылке, переданной 37-летнему осужденному Г.





По всем фактам изъятия производится проверка.

Ранее межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний в Харькове подвело итог перехваченной контрабанды в исправительных колониях.