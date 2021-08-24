24.08.2021 15:33

Суп с наркотиками, сахар с таблетками и "веселое масло": в Харькове подвели итог перехваченного в тюрьмах (ФОТО)

Межрегиональное управления по вопросам исполнения уголовных наказаний в Харькове - о контрабанде в колониях.



//facebook.com

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции с центром в Харькове, в Первой столице подвели итог пресеченной контрабанде наркотиков по управлению.

Так, в полтавской тюрьме №23 45-летний осужденный лишился возможности разнообразить свой рацион перхваченным охраной супом с наркотой, 34-летнего сидельца обошла возможность полакомиться конфетами с веселой травкой, а к 31 летнему заключенному не дошла бутылке с наркотическим псевдо-маслом.

В 56-й Роменской колонии был перехвачен хлеб с запрещенным препаратом 57-летнему сидельцу.

В Сумах поймали персонажа, пытавшегося перебросить через забор 116-й тюрьмы сверток с наркотой. В Сумском СИЗО перехватили сахар с наркотическими таблетками.

А в Старобельском СИЗО до сидельца не дошла упаковке с табаком и мобильными телефонами.