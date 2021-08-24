Суп с наркотиками, сахар с таблетками и "веселое масло": в Харькове подвели итог перехваченного в тюрьмах (ФОТО)

Межрегиональное управления по вопросам исполнения уголовных наказаний в Харькове - о контрабанде в колониях.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции с центром в Харькове, в Первой столице подвели итог пресеченной контрабанде наркотиков по управлению.
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