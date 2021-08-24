Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Суп с наркотиками, сахар с таблетками и "веселое масло": в Харькове подвели итог перехваченного в тюрьмах (ФОТО)
24.08.2021  15:33   

Суп с наркотиками, сахар с таблетками и "веселое масло": в Харькове подвели итог перехваченного в тюрьмах (ФОТО)

Межрегиональное управления по вопросам исполнения уголовных наказаний в Харькове - о контрабанде в колониях.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции с центром в Харькове, в Первой столице подвели итог пресеченной контрабанде наркотиков по управлению.

Так, в полтавской тюрьме №23 45-летний осужденный лишился возможности разнообразить свой рацион перхваченным охраной супом с наркотой, 34-летнего сидельца обошла возможность полакомиться конфетами с веселой травкой, а к 31 летнему заключенному не дошла бутылке с наркотическим псевдо-маслом.  
 
В 56-й Роменской колонии был перехвачен хлеб с запрещенным препаратом 57-летнему сидельцу. 
 
В Сумах поймали персонажа, пытавшегося перебросить через забор 116-й тюрьмы сверток с наркотой. В Сумском СИЗО перехватили сахар с наркотическими таблетками. 
 
 А в Старобельском СИЗО до сидельца не дошла упаковке с табаком и мобильными телефонами.

Тэги:  наркотики, контрабанда, харьков, тюрьма, хлеб, конфеты
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