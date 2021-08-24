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24.08.2021  16:16   

Теннис. Харьковчанка стала чемпионкой международного турнира

Харьковчанка София Криворучко выиграла ряд украинских и международных турниров.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, харьковская теннисистка София Криворучко завоевала победу на Чемпионате Украины до 12 лет и до 14 лет по теннису,выиграла неофициальный Чемпионат мира до 13 лет, проходивший в Хорватии, турнир который проходил в Харькове, City Cup by Elina Svitolina Foundation.
 
Также в Дубровнике, спортсменка выиграла свой первый титул Tennis Europe, 

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчанка Элина Свитолина выиграла бронзовую медаль Олимпиады 2020.

 
 

 

Тэги:  теннис, чемпион, харьков, криворучко
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