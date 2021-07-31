31.07.2021 14:57 Рита Парфенова

Свитолина выиграла бронзовую медаль Олимпиады

Почетная харьковчанка, первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Елену Рыбакину в матче за бронзу на Олимпиаде в Токио.



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Этой победой Элина Свитолина вписала свое имя в историю украинского тенниса. Ее бронза стала нашей первой олимпийской медалью в этом виде спорта, сообщает РЕДПОСТ.

Её соперницей была представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча состоялась на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park.

Элина провела тяжелейший матч и смогла победить, уступив поначалу первый сет своей сопернице из Казахстана Елене Рыбакиной.

Теннисный поединок продолжался два с половиной часа. Счет матча – 1:6, 7:6, 6:4, причем во втором сете наша теннисистка смогла победить со счетом 0:3 и 1:4.Семь раз Элина подавала на матч – и всякий раз Рыбакиной удавалось отыграться, сохраняя надежду на завоевание бронзы для Казахстана.

Это был матч, на самом деле достойный олимпийской медали. Элина, весь Харьков гордится твоим триумфом! Элина Свитолина - бронзовый призёр Олимпиады 2020!

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