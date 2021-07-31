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31.07.2021  14:28   

Коня, застрявшего в яме, спасли ГСЧСники под Харьковом (фото)

Инцидент произошел в Купянске районе.

Конь в яме застрял под Харьковом

Спасатели вытащили коня из ямы в городе Купянске Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В шесть часов вечера 30 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи ул. Герцена конь в поисках воды попал в яму, откуда самостоятельно выбраться не может.

На место происшествия прибыло отделение спасателей 44-ДПСЧ на автоцистерне. По прибытию к месту было установлено, что животное находится в яме с грязью. С помощью лебедки и спасательной веревки ГСЧСники вытащили лошадь из ямы.

Жизни животного уже ничего не угрожает.

Ране мы писали, как сотрудники ГСЧС спасли корову, которая застряла в иле и не смогла самостоятельно выбраться из озера.

Конь в яме застрял под Харьковом

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
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