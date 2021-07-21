21.07.2021 12:06 Евгений Клочко

На Харьковщине корова застряла в озере: подробности

В Лозовском районе Харьковской области в одном из водоемов застряла корова и не могла выбраться из него самостоятельно.

С просьбой спасти животное 20 июля около 20:06 к спасателям обратились местные жители поселка Победа. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. Заявители рассказали что корова застряла в муле и не смогла самостоятельно выбраться из озера.

Сотрудники ГСЧС, которые приехали на вызов помогли животному: закрепили его бандажом и вытащили из водоема. Корова значительных травм не получила. Для проведения спасательной операции понадобилось 30 минут.

Напомним, ранее в селе Красное Первомайского района спасатели помогли достать корову, которая провалилась в выгребную яму