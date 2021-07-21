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21.07.2021  12:06   Евгений Клочко

На Харьковщине корова застряла в озере: подробности

В Лозовском районе Харьковской области в одном из водоемов застряла корова и не могла выбраться из него самостоятельно.

МЧС спасали корову, которая застряла в ставке. Новости Харькова
 
С просьбой спасти животное 20 июля около 20:06 к спасателям обратились местные жители поселка Победа. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. Заявители рассказали что корова застряла в муле и не смогла самостоятельно выбраться из озера.
 
Сотрудники ГСЧС, которые приехали на вызов помогли животному: закрепили его бандажом и вытащили из водоема. Корова значительных травм не получила. Для проведения спасательной операции понадобилось 30 минут.
 
Напомним, ранее в селе Красное Первомайского района спасатели помогли достать корову, которая провалилась в выгребную яму.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, гсчс, спасатели
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