На Харьковщине корова застряла в озере: подробности

В Лозовском районе Харьковской области в одном из водоемов застряла корова и не могла выбраться из него самостоятельно.
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День хорош для решения финансовых вопросов, осуществления любых замыслов, требующих решительности. Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В результате прохождения активного холодного фронта 21 июля в Харькове произойдет смена погодных условий.
21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны.
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