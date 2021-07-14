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14.07.2021  10:35   

Спасти буренку: под покровом ночи ГСЧСники провели необычную операцию (фото)

В Первомайском районе сотрудники ГСЧС спасли корову.


//kh.dsns.gov.ua

Корову достали из выгребной ямы под Харьковом Корову достали из выгребной ямы под Харьковом

В селе Красное Первомайского района спасатели помогли достать корову из выгребной ямы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Звонок в службу спасения прозвучал после одиннадцати часов вечера. Звонили жители села Красное, которые просили помочь им извлечь корову из выгребной ямы.

На спасательную операцию отправились сотрудники 45-й пожарно-спасательной части из Первомайска.

Оказалось, животное нахлодилось в яме около двух метров глубиной. Сотрудники службы спасения приняли решение поднимать корову с помощью специальных мягких строп и бандажа. ГСЧСники закрепили животное веревками и вместе с хозяином потихоньку вытянули ее из ловушки.

Животное не получило значительных травм. На проведение спасательной операции потребовалось около часа.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, гсчс
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