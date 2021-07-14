14.07.2021 10:35

Спасти буренку: под покровом ночи ГСЧСники провели необычную операцию (фото)

В Первомайском районе сотрудники ГСЧС спасли корову.



//kh.dsns.gov.ua

В селе Красное Первомайского района спасатели помогли достать корову из выгребной ямы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Звонок в службу спасения прозвучал после одиннадцати часов вечера. Звонили жители села Красное, которые просили помочь им извлечь корову из выгребной ямы.



На спасательную операцию отправились сотрудники 45-й пожарно-спасательной части из Первомайска.

Оказалось, животное нахлодилось в яме около двух метров глубиной. Сотрудники службы спасения приняли решение поднимать корову с помощью специальных мягких строп и бандажа. ГСЧСники закрепили животное веревками и вместе с хозяином потихоньку вытянули ее из ловушки.



Животное не получило значительных травм. На проведение спасательной операции потребовалось около часа.