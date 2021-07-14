14.07.2021 10:19 Евгений Клочко

Собери мусор - получи приз. В Харькове пройдет увлекательная эко-акция

Харьковский эко-активист, плоггер Сергей Прескорник в рамках акции «Чистый лесопарк - стань героем леса» раздаст ценные призы за уборку лесопарковой зоны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организатора акции. По его словам, целью данной акции является научить людей культуре обращения с мусором. "Донеси хотя бы до урны", - звучит как девиз данного мероприятия.

Акция будет проходить в форме соревновательного забега 17 июля с 9:30 до 12:00. Плоггеры, собравшие наибольшее количество мусора, получат ценные призы от спонсоров. Главный приз - велосипед будет разыгран среди всех участников акции рандомно.

Сбор участников у мемориального комплекса Славы (Белгородское шоссе, 1).

Доехать до локации можно городским транспортом от станции метро "Унивирситет" на троллейбусе (2,17,50) и на маршрутном такси (65э, 278э).

Справка. Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора.

Этот вид спорта, пришедший к нам из Скандинавии, помогает поддерживать себя в форме и заботиться об окружающей среде!