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14.07.2021  10:19   Евгений Клочко

Собери мусор - получи приз. В Харькове пройдет увлекательная эко-акция

Харьковский эко-активист, плоггер Сергей Прескорник в рамках акции «Чистый лесопарк - стань героем леса» раздаст ценные призы за уборку лесопарковой зоны.

В Харькове пройдет увлекательная эко-акция по сбору мусора
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организатора акции. По его словам, целью данной акции является научить людей культуре обращения с мусором. "Донеси хотя бы до урны",  - звучит как девиз данного мероприятия.
 
Акция будет проходить в форме соревновательного забега 17 июля с 9:30 до 12:00. Плоггеры, собравшие наибольшее количество мусора, получат ценные призы от спонсоров. Главный приз - велосипед будет разыгран среди всех участников акции рандомно.
 
Сбор участников у мемориального комплекса Славы (Белгородское шоссе, 1).
 
Доехать до локации можно городским транспортом от станции метро "Унивирситет" на троллейбусе (2,17,50) и на маршрутном такси (65э, 278э).
 
Справка. Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора.
 
Этот вид спорта, пришедший к нам из Скандинавии, помогает поддерживать себя в форме и заботиться об окружающей среде!
 
Тэги:  харьков, эко-акция
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