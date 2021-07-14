14.07.2021 10:04

Открылась сессия Харьковского горсовета (текстовая трансляция)

Начала работу 6-я сессия Харьковского городского совета 8-го созыва.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, 6-я сессия Харьковского городского совета 8-го созыва открылась 14 июля 2021 года.

Сессия начала свою работу в 10:00 в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).

На сессии присутствовали члены исполнительных органов городского совета, руководители районных администраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировался 78 депутат. В повестке дня - 52 вопроса и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на видеохостинге «YouTube».

10:06 Выступает заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Харьковского городского совета Татьяна Таукешева. Рассматриваются изменения в бюджет города на текущий год. На "Бюджет участия" с городского бюджета предлагается направить 37,5 млн грн для реализации 32 проектов. На строительство метрополитена до ст. м. "Одесская" - 100 млн гривен. Также предлагается выделить На комплекс выплат для предпринимателей в связи с карантином - 51,9 млн. гривен. Планируется направлить 14 млн гривен на реконструкцию мостов и 112 млн. на благоустройство парков и скверов. Предусмотрено выделение по 12 млн гривен на каждое депо для погашения задолженности по заработным платам для работников горэлектротранспорта.

Игорь Терехов отметил, что городской бюджет очень сбалансирован. В нем были учтены основные статьи. В частности по заработным платам. В среднем оплата труда учителей увеличится на 1000 гривен, а работников дошкольных учреждений на 800 гривен.

10:41 На вопрос Терехова о позиции дупутата Владимира Плетнёва по переименованию проспекта, представитель Партии Шария подчеркнул: "Моя позиция такая, что проспект Маршала Жукова - это проспект Маршала Жукова".

11:15 Геннадию Кернесу присвоили звание почетного гражданина города Харькова посмертно. За такое решение проголосовало 62 депутата!

Игорь Терехов отметил, что при Кернесе Харьков расцвёл. Присвоить Геннадию Кернесу звание почетного гражданина города Харькова посмертно - наша святая обязанность и долг!

11:38 Анатолий Родзинский" "Я был недавно в Одессе, там за 10 лет построено 70 000 квартир. И это не то г@мно, которое строят в Харькове..."

11:41 Игорь Терехов: "Город Харьков один из самых успешных городов. Я горжусь, что у нас есть чистый, ухоженный город. Не нужно нас со всеми сравнивать. Мы лучше всех других городов и будем лучшими..."

11:48 Терехов Родзинскому: "Родзинский, прекратите ходить по залу, здесь вам не Одесса."

12:20

12:24 Игорь Терехов обратился к депутатам горсовета с предложением по поводу электротранспорта и электромобилей. "Мы должны создать систему коммунальных электрозаправок, в том числе и для нашего будущего транспорта, который будет электрическим. Мы будем работать исключительно в интересах города.."

Кадр из трансляции TriolanLive

Директора департамента территориального контроля и земельных отношений Харьковского горсовета Алексей Калина отметил, что на данный момент в Харькове с зарядными станциями - непорядок. Расположены они хаотично и большинство в неустановленных для этого местах. В горсовете предлагают запретит установку электрозаправок в парках, скверах , придомовых территориях, площадях и т.д. Для наведения порядка в городе будут созданы муниципальные парковки с зарядными станциями. 12:35 В Харькове будет наведен порядок с электросамокатами. "Сейчас есть полное понимание и договорённости с абонентами электросамокатов. Определено их количество и определен оптимальный скоростной режим такого вида транспорта для города", - отметил Игорь Терехов. 13:10 Игорь Терехов: "Мы должны изменить ситуацию с детском юношеским футболом. Мы хотим, чтобы дети Харькова оставались здесь. Для этого мы должны пересмотреть подход в улучшении спортивной футбольной инфраструктуры. Чтобы у детей была возможность играть не только на полях с искусственным покрытием, а и на натуральных травяных полях. Первое футбольное поле, анонсировал и.о мэра, планируют обустроить в Новобаварском районе. Терехов дал поручение профильному департаменту до следующей сессии подготовить все, что касается развития детского юношеского футбола в Харькове. Начиная от формы, заканчивая спортивными мероприятиями. Также в ближайшее время должны определить, где и сколько будет обустроено футбольных полей с натуральным покрытием. 13:21 Игорь Терехов акцентировал внимание, что в городском бюджете предусмотрели компенсацию для наших предпринимателей, которые пострадали от карантинных ограничениях при пандемии. "Мы предусматриваем что 26 000 предпринимателей получат от города помощь к размере 2 000 гривен. Это порядка 52 миллионов гривен мы на это выделяем. Наш долг - поддержать людей", - подчеркнул Терехов. 13:24 Терехов: "Мы с вами создаем уникальный проект, равных которому нет в Украине - "Зеленый каркас". В каждом районе Харькова создаем уникальные зеленые проекты. Это легкие города, это там, где люди будут отдыхать, заниматься спортом, ездить на велосипедах, читать книги. Такого никто еще не делал и мы будем первыми". 13:40 "Я сделаю все возможное и невозможное от меня зависящее ,чтобы тарифы на тепло, горячую воду для харьковчан мы не повышали! И мы будет дотировать КП "Харьковские тепловые сети", но повышения мы не допустим. Это наша с вами обязанность перед людьми. Нам нужно с вами удержать тарифы", - заявил Игорь Терехов. А чтобы у депутатов не возникало вопросов по ХТС, им организуют экскурсию. 14:20 "Харьков сегодня является лидером по развитию физкультуры и спорту. Мы приняли в коммунальную собственность СК "Металлист". Это даст мощный импульс развития детско-юношеского футбола в Харькове. У нас есть опыт проведения ЕВРО-2012. Тогда Харьков изменился, стал европейским городом с развитой инфраструктурой. У нас есть уникальная возможность провести в Харькове Суперкубок УЕФА в 2025 году. Это проект национального масштаба. Мы еще раз поднимемся на новую ступень по сравнению с другими городами Украины. Мы направим соответствующие письма в адрес президента УФА Павелко, в УЕФА, чтобы мы стали кандидатами на проведение матчей Суперкубка УЕФА. Есть опыт у Ярославского, он должен стать координатором в этом и мы проведем это на мировом уровне", - отметил Игорь Терехов