14.07.2021 09:59

ХТС внедряет современные системы сбора данных

Cбор данных об объектах будет проводиться в режиме реального времени.



// РЕДПОСТ

КП «Харьковские тепловые сети» внедряет современную систему диспетчеризации SCADA благодаря которой система теплоснабжения города будет отображаться, обрабатываться и архивирововаться online, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Техническое переоснащение коснется 25 ключевых тепловых магистральных камер системы централизованного теплоснабжения города. Работы выполняются в рамках проекта "Повышение энергоэффективности" и финансируются за счет займа Всемирного банка.



Камера на ул. Мефодиевской, 11 узловая, она обеспечивает передачу и распределение теплоносителя на насосную станцию, а так же является основной по установлению гидравлического режима в центральной части города.



В этой камере собран комплекс магистральных трубопроводов, проходящих над землей, установлены задвижки, предохранительный клапан, есть система перемычек, специальные вентили для выпуска воздуха, контрольно-измерительные приборы и многое другое.



Оборудование за годы эксплуатации полностью износилось, менять его будут уже исходя из современных реалий, применяя компьютерные технологи. Диспетчерское управление системы SKADA позволит специалистам КП «ХТС» в онлайн режиме отслеживать все процессы, которые проходят в системе теплоснабжения города. SKADA будет установлена на всех 25 тепловых камерах, которые входят в проект по переоснащению.



Будет заменено все теплотехническое и гидравлическое оборудование, трубопроводы и дренажные насосы.



Стальные дисковые поворотные затворы с електроприводами – такую запорную и регулирующую арматуру установят на обновленных тепловых камерах. Также проектом предусмотрено дистанционное управление, которое будет осуществляться с центрального диспетчерского пульта коммунального предприятия, что позволит оперативно локализовать аварийную ситуацію и осуществлять переключение в сетях.

Напомним, в рамках к подготовки к отопительному сезону на Салтовке идет масштабная перекладка труб теплосетей.

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