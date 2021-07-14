От компьютера в Харькове чуть не сгорела квартира (видео)

Тушить технику приехало два отделения спасателей
Вечером 13 июля спасатели ликвидировали пожар в 14-этажном жилом доме Слободского района Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Когда в 19:54 сотрудникам ГСЧС сообщили о возгорании в квартире на пятом этаже 14-этажного жилого дома по улице Молочной, 11, на тушение выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и автолестница.
На месте огнеборцы выяснили, что в комнате на площади в три квадратных метра горит компьютерная техника и мебель.
Для полного укрощения огня пожарным понадобился час. Пострадавших в результате происшествия нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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