14.07.2021 09:32

От компьютера в Харькове чуть не сгорела квартира (видео)

Тушить технику приехало два отделения спасателей

Вечером 13 июля спасатели ликвидировали пожар в 14-этажном жилом доме Слободского района Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Когда в 19:54 сотрудникам ГСЧС сообщили о возгорании в квартире на пятом этаже 14-этажного жилого дома по улице Молочной, 11, на тушение выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и автолестница.

На месте огнеборцы выяснили, что в комнате на площади в три квадратных метра горит компьютерная техника и мебель.



Для полного укрощения огня пожарным понадобился час. Пострадавших в результате происшествия нет.



Причина возникновения пожара устанавливается.

Ренее РЕДПОСТ писал, как спасатели тушили крупный пожар в поселке Буды.