13.07.2021 08:42

Крупный пожар под Харьковом тушили три часа (фото)

Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

Около половины шестого вечера спасателей вызвали на тушение пожара в селе Буды сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На улице Соборной горел частный жилой дом и хозяйственные постройки на дворе. На ликвидацию возгорания приехали стразу три подразделения Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

К моменту прибытия пожарных огонь уже успел распространиться на площадь в 150 квадратных метров.



Спасателям понадобился час, чтобы локализовать пламя. Окончательно потушить очаги возгорания огнеборцы сумели к началу десятого вечера.

Причину, по которой возник пожар, еще придется установить.

Ранее РЕДПОСТ писал, как по пожаре по по улице Свинаренко, 7 в Харькове спасли 69-летнего хозяина сгоревшей квартиры.