Крупный пожар под Харьковом тушили три часа (фото)

Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.
Около половины шестого вечера спасателей вызвали на тушение пожара в селе Буды сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На улице Соборной горел частный жилой дом и хозяйственные постройки на дворе. На ликвидацию возгорания приехали стразу три подразделения Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
К моменту прибытия пожарных огонь уже успел распространиться на площадь в 150 квадратных метров.
Спасателям понадобился час, чтобы локализовать пламя. Окончательно потушить очаги возгорания огнеборцы сумели к началу десятого вечера.
Причину, по которой возник пожар, еще придется установить.
Ранее РЕДПОСТ писал, как по пожаре по по улице Свинаренко, 7 в Харькове спасли 69-летнего хозяина сгоревшей квартиры.
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