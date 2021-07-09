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09.07.2021  09:44   

Мужчину спасли в его собственной квартире

В Новобаварском районе во время пожара спасен 69-летний владелец квартиры.

Пожар Харьков: из огня спасли мужчину Пожар Харьков: из огня спасли мужчину

На последнем этаже девятиэтажки по улице Свинаренко, 7 вечером 8 июля горела квартира, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожарных вызвали около одиннадцати часов вечера. На вызов отправились два отделения 7-й пожарно-спасательной части Харькова на автоцистернах в составе 10 спасателей.

Разведка на месте показала, что огнем охвачена одна из комнат квартиры – горели домашние вещи на площади 18 кв.м.

Пожарные подали 1 пожарный ствол на тушение огня и уже в 23:12 локализовали его. Через час после вызова с пожаром было покончено полностью.

Также во время тушения пожара ГСЧС-ники спасли хозяина квартиры, мужчину 1952 года рождения.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее мы сообщали о массовом поджоге сигаретных киосков в Харькове.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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