07.07.2021 09:30

Массовый поджог сигаретных киосков в Харькове: информация ГСЧС (фото)

За ночь спасатели потушили четырее пожара табачных киосков в разных районах Харькова.



//kh.dsns.gov.ua

Предварительная версия возникновения всех пожаров - занесение открытого источника огня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ночь на 4 июля в Харькове горели киоски, торгующие сигаретами. Все поджоги произошли в разных районах Харькова около трех часов ночи.

Так, в 2:33 спасателям сообщили о пожаре в модульном киоске по продаже табачных изделий возле станции метро «Студенческая» на улице Валентиновской, 21. Площадь пожара составляла около 6 кв.м. Его тушили два отделения службы спасения на автоцистернах. В 02:50 пожар был локализован, а в 3:56 полностью ликвидирован.





В 2:40 бойцов ГСЧС вызвали на тушение передвижного табачного киоска возле станции метро «23 Августа» на проспекте Науки, 60а. Сгорел киоск площадью 4 кв.м. Кроме того, от огня частично пострадал автомобиль Renault Trafic. В 3:20 пожар был ликвидирован.





В 2:43 сообщили о пожаре на Московском проспекте, 190/1. Там горела тряпка на прицепе передвижного киоска. Площадь пожара составляла около 1 кв.м. В 2:59 пожар был ликвидирован.



И еще один пожар произошел в 2:54 на Московском проспекте, 144. На площади около 2 квадратных метров горел передвижной киоск. В 3:10 пожар был ликвидирован.



