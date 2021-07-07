07.07.2021 08:36

Ночью на Студенческой сгорел киоск с сигаретами (видео)

Сгоревший киоск стоял вплотную ко входу в метро Студенческая.



// Telegram

В ночь на 7 июля произошел пожар на рынке возле станции метро «Студенческая», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Пожар произошел в районе трех часов ночи.

Горел киоск с сигаретами, который был расположен практически впритык к стеклянному павильону входа на станцию метро.

Вокруг горевшего киоска расположены павильоны преимущественно арабского фастфуда, персонал которых и пытался ведреми с водой затушить пожар до приезда сотрудников ГСЧС.

Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар к трем часам ночи.

Подробности выясняются.

Также РЕДПОСТ писал, что в ночь на 7 июля возле станции метро «23 Августа» сгорел киоск с сигаретами.