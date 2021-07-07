Ночью на Студенческой сгорел киоск с сигаретами (видео)

Сгоревший киоск стоял вплотную ко входу в метро Студенческая.
В ночь на 7 июля произошел пожар на рынке возле станции метро «Студенческая», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Пожар произошел в районе трех часов ночи.
Горел киоск с сигаретами, который был расположен практически впритык к стеклянному павильону входа на станцию метро.
Вокруг горевшего киоска расположены павильоны преимущественно арабского фастфуда, персонал которых и пытался ведреми с водой затушить пожар до приезда сотрудников ГСЧС.
Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар к трем часам ночи.
Подробности выясняются.
Также РЕДПОСТ писал, что в ночь на 7 июля возле станции метро «23 Августа» сгорел киоск с сигаретами.
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