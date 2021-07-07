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07.07.2021  09:10   

Табачный киоск сожгли ночью у метро 23 Августа (видео)

От пожара пострадал припаркованный рядом микроавтобус.

Пожар Харьков: сигаретный киоск сгорел ночью

В ночь на 7 июля произошел пожар в киоске, торгующем сигаретами. Сгоревший киоск находился на рынке возле станции метро «23 Августа», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

От пожара пострадал микроавтобус, припаркованный рядом.

По словам очевидцев, причиной пожара мог стать поджог: в киоск бросили коктейль Молотова, в момент возгорания видели двух неизвестных, убегающих с места пожара.

Официальная информация выясняется.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в ночь на 7 июля возле станции метро «Студенческая» сгорел киоск с сигаретами.

Тэги:  пожар, харьков
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