Табачный киоск сожгли ночью у метро 23 Августа (видео)

От пожара пострадал припаркованный рядом микроавтобус.
В ночь на 7 июля произошел пожар в киоске, торгующем сигаретами. Сгоревший киоск находился на рынке возле станции метро «23 Августа», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
От пожара пострадал микроавтобус, припаркованный рядом.
По словам очевидцев, причиной пожара мог стать поджог: в киоск бросили коктейль Молотова, в момент возгорания видели двух неизвестных, убегающих с места пожара.
Официальная информация выясняется.
Ранее РЕДПОСТ писал, что в ночь на 7 июля возле станции метро «Студенческая» сгорел киоск с сигаретами.
Комментариев: 0
Звезды готовы открыть широкие перспективы. Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться решения в свою пользу будет легче обычного.
Небо будет покрыто облаками, хотя затяжных осадков синоптики не прогнозируют.
Первый публичный сеанс кинематографа в Харькове состоялся 7 июля 1896 года.
влажность:
давление:
ветер: