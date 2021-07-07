07.07.2021 09:27

Что нужно учитывать при выборе покрышек на лето

Кроме типоразмера, основной критерий выбора грузовой или легковой шины — стоимость и производитель. Изделия известных брендов обойдутся дороже. Но здесь все зависит от ценовой политики магазина.

Например, шины от Мишлен на сайте tireshop.ua/shini/ вполне доступны. Изучая ассортимент шин в интернет-магазинах, можно увидеть множество обозначений. На что обращать внимание в первую очередь?

Размеры

Они указаны в инструкции: но она не всегда под рукой, к тому же ее может и не быть, если, например, у вас автомобиль б/у. Тогда посмотрите на дверные проемы или крышку топливного бака. Там должна быть табличка с указанием рекомендуемого типоразмера и давления в шинах. Если вы решили самостоятельно изменить размеры, а данных на табличке нет, рекомендуется:

профиль изменять в ту или другую сторону не более, чем на 5%;

ширину на 10 мм (плюс/минус).

Какие шины ставить: шире или уже, с низким или высоким профилем?

Широкие шины обеспечивают контактное пятно большей площади, чем узкие. На дорогах при скорости они более устойчивы. Однако если пренебречь рекомендациями завода-изготовителя, колесо будет задевать за колесную арку, придется ставить прокладки под диск, а это приведет к изменению нагрузок на ось.

Узкий вид покрышек имеет свои плюсы: т. к. пятно контакта меньше, снижается сопротивление качению и расход топлива. В асфальтовой колее такие покрышки ведут себя устойчивее. Что касается профиля, то если он небольшой, то на авто лучше всего ездить по качественным магистралям на высокой скорости. Выезд на грунтовку или путешествие по «убитой» трассе чревато плохими последствиями:

малейшие неровности будут ощущаться в салоне;

при быстрой езде по ухабам возможна деформация диска;

можно не сразу заметить падение давление в шине, что приведет к ее разрыву без возможности восстановления.

Выбор покрышек по индексам нагрузки и скорости

Они должны быть всегда немного больше, чем те, на которые рассчитан ваш автомобиль. Но без излишнего запаса, который утяжеляет шину, повышая расход топлива. Максимально допустимую скорость можно узнать из буквенного обозначения:

от М до U: 130-200 км/ч с шагом 10 км/ч;

H: 210 км/ч;

От V до Y: 240-300 км/ч с шагом 30 км/ч.

Если вы почти не ездите по магистралям, нет смысла покупать дорогую скоростную резину в интернет-магазине. Подойдут более доступные по цене скаты с индексами от M до O.