07.07.2021 08:16

Фура насмерть сбила пешехода под Харьковом (фото)

Личность погибшего устанавливают правоохранители.

5 июля около 22:45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеходом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Неизвестный мужчина примерно 60-70 лет двигался вдоль трассы возле села Вишневое, где его сбил водитель грузовика DAF, который ехал в попутном направлении..



От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Личность неизвестного и обстоятельства ДТП сейчас устанавливают полицейские.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 25 июня около 8:40 на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Рыбалко в Харькове в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход.