Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Фура насмерть сбила пешехода под Харьковом (фото)
07.07.2021  08:16   

Фура насмерть сбила пешехода под Харьковом (фото)

Личность погибшего устанавливают правоохранители.

ДТП Харьков: фура сбила пешехода насмерть

5 июля около 22:45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеходом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Неизвестный мужчина примерно 60-70 лет двигался вдоль трассы возле села Вишневое, где его сбил водитель грузовика DAF,  который ехал в попутном направлении..

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Личность неизвестного и обстоятельства ДТП сейчас устанавливают полицейские.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 25 июня около 8:40 на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Рыбалко в Харькове в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход.

ДТП Харьков: фура сбила пешехода насмерть

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.07 Криминал и происшествия ДТП: в иномарку на ХТЗ врезался внедорожник из прошлого 06.07 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове две машины столкнулись во дворе (фото) 06.07 Криминал и происшествия Тройное ДТП: под Канатной дорогой столкнулись Volkswagen, Hyundai и ЗАЗ (видео, фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 