В Харькове сбили женщину на пешеходном переходе возле остановки

Пострадавшую госпитализировали в больницу.
В пятницу, 25 июня, около 8:40 на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Рыбалко в Харькове в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
На пешеходном переходе возле остановки Спорткомплекс ХТЗ водитель автомобиля ВАЗ 2101 совершил наезд на пешехода-женщину.
Медики скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Напомним, вечером 24 июня на Садовопарковой водитель не справился с управлением и авто слетело в кювет.
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