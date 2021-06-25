25.06.2021 11:42

В Харькове сбили женщину на пешеходном переходе возле остановки

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В пятницу, 25 июня, около 8:40 на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Рыбалко в Харькове в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

На пешеходном переходе возле остановки Спорткомплекс ХТЗ водитель автомобиля ВАЗ 2101 совершил наезд на пешехода-женщину.

Медики скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, вечером 24 июня на Садовопарковой водитель не справился с управлением и авто слетело в кювет.