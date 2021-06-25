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25.06.2021  11:22   

Зеленский высказался по поводу переименования проспекта Маршала Жукова

Президент Владимир Зеленский заявил, что не против того, чтобы проспект в Харькове носил имя маршала Георгия Жукова.

"Ну пусть там будет эта улица": Зеленский высказал свою позицию по поводу переименования харьковского проспекта. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия».
 
В интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на канале 1+1, он сказал, что вопрос переименования улиц должен идти эволюционным путем, а решать, как назвать ту или иную улицу, должна местная община.
 
«Молодое поколение Харькова уже не помнит, что связано с Жуковым: где там позитив, и где там негатив. Для людей зрелых, взрослых, бабушек он был Маршал Победы. Ну пусть будет там эта улица. Пройдет время», — говорит Зеленский.
 
По его словам, децентрализация заключается не только в увеличении местных бюджетов, но и в том, чтобы предоставить местной общине возможность выбора, в том числе и в честь кого называть улицы.
 
Напомним, споры о том, в честь кого же будет назван проспект, продолжаются более четырех лет, с мая 2016 года. Сейчас проспект называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко, но может снова получить название в честь советского маршала Жукова после того, как 16 июня Харьковский окружной админсуд удовлетворил иск горсовета к главе Харьковской ОГА и признал недействительным пункт распоряжения от 15 мая 2016 года о переименовании проспекта.
 
Как отмечается в резолютивной части решения, “суд постановил: административный иск Харьковского городского совета к главе Харьковской областной государственной администрации… – удовлетворить”. Решение о переименовании проспекта маршала Жукова в проспект Григоренко, принятое в 2016 году тогдашним главой Харьковской ОГА Игорем Райниным, судом было названо противоправным и недействительным.
 
Юристы городского совета, участвуя в судебных дебатах, апеллировали к тому, что маршал Жуков принимал участие в освобождении Харькова в годы Второй мировой войны. В то же время, представители областной госадминистрации протестовали против удовлетворения иска, а на улице перед зданием суда с акцией протеста собрались националисты.
 
Руководитель города Игорь Терехов неоднократно называл сохранение исторического названия проспекта Жукова своей принципиальной позицией: “Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала Победы”.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что к исчезновению имени Жукова с карты Харькова вполне может быть причастен одиозный политик Михаил Добкин.
 
Полное интервью вы можете посмотреть здесь.
 
Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  харьков, зеленский, маршал жуков
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