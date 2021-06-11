11.06.2021 15:35

Михаил Добкин может быть причастен к исчезновению имени Жукова с карты Харькова?

Такую информацию журналисты РЕДПОСТ получили от собственных источников в Окружном административном суде Харькова. По словам источника, с момента вступления в должность губернатора Харьковской области Михаил Добкин имел большое влияние на ряд судей этого суда. Это подтверждает и то, что в апреле 2010 года именно в этом суде рассматривался иск некого Архипова относительно законности Указа Президента Украины Януковича о назначении на должность главы ОГА Михаила Добкина. Тогда этот суд Добкин выиграл без труда.

Источник утверждает, что влияние на некоторых судей экс-губернатор сохранил и до сих пор. И именно он был заинтересован в том, чтобы суд отменил возвращение имени Жукова проспекту. О мотивах этого интереса источник ничего не сообщает. Однако в политических кругах Харькова допускают, что это решение суда будет использовано Михаилом Добкиным в политической борьбе.

В горсовете журналистам РЕДПОСТ сообщили, что решение Окружного административного суда будет оспорено в установленный законом срок. Так же в этом суде рассмтривают еще один иск от горсовета – об отмене решения главы Харьковской облгосдаминистрации Игоря Райнина о переименовании проспекта жукова на проспект Григоренко.