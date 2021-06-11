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11.06.2021  15:24   

Нажился за счет университета: В Харькове будут судить дельца-афериста

В Харькове директор ООО присвоил средства университета на лакокрасочной продукции.

В Харькове предприниматель присвоил более 200 тысяч гривен. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, расследование выяснило, что в 2017 году директор ООО и должностные лица студгородка Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» стали сообщниками, решив, с помщью аферы, завладеть средствами университета.
 
Была прокручена схема, в ходе которой подельники мошенника в городке, во время тендера, создали все условия, чтобы победителем его стало именно то ООО, о директоре которого сказано выше.
 
Затем с ООО были заключены два договора по закупке лакокрасочной продукции.
 
Сделано это было по заведомо завышенным ценам.
 
В результате организаторы схемы положили себе в карман более 200 тыс. грн бюджетных средств, нанеся ущерб государству
 
Киевской окружной прокуратурой. Харькова в суд направлен гражданский иск в интересах государства о возмещении убытков.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
 
Тэги:  мошенничество, афера, харьков, подлог, подделка, фальсификация, откат, схема, престпление
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