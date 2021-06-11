11.06.2021 15:24

Нажился за счет университета: В Харькове будут судить дельца-афериста

В Харькове директор ООО присвоил средства университета на лакокрасочной продукции.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, расследование выяснило, что в 2017 году директор ООО и должностные лица студгородка Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» стали сообщниками, решив, с помщью аферы, завладеть средствами университета.

Была прокручена схема, в ходе которой подельники мошенника в городке, во время тендера, создали все условия, чтобы победителем его стало именно то ООО, о директоре которого сказано выше.

Затем с ООО были заключены два договора по закупке лакокрасочной продукции.

Сделано это было по заведомо завышенным ценам.

В результате организаторы схемы положили себе в карман более 200 тыс. грн бюджетных средств, нанеся ущерб государству

Киевской окружной прокуратурой. Харькова в суд направлен гражданский иск в интересах государства о возмещении убытков.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.